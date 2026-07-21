Aspendos'ta 2 bin yıllık keşif: Tiyatro ile akropolisi bağlayan cadde ortaya çıkarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Aspendos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında önemli bir arkeolojik bulguya ulaşıldı. Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen ve tiyatro ile akropolisi birbirine bağlayan tarihi "tiyatro caddesi" gün yüzüne çıkarıldı.