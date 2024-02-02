ATO Başkanı Baran'dan meslek lisesi mezunları için "ücretsiz bedelli askerlik" talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, çocukları reel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim almaya yönlendirmek için mesleki eğitimin bazı avantajlar sağlanarak desteklemesi gerektiğini belirterek, "Bunlardan biri de meslek lisesi mezunlarının ücretsiz şekilde bedelli askerlik yapmasının sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB Binası'nda gerçekleştirilen "TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı"na katıldı.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, reel sektörün beklentileri, sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ATO'nun 68 meslek komitesinin 160 bin üyeyi temsilen gündeme getirdiği sorunların başında iş gücü talebinin geldiğini bildiren Baran, tekstilden ayakkabıya, nakliyeden inşaata kadar tüm sektörlerin nitelikli çalışana ihtiyacı bulunduğunu anlattı. Baran, "Çocuklarımızı reel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim almaya yönlendirmek için mesleki eğitimi bazı avantajlarla desteklememiz gerekiyor. Bunlardan biri meslek lisesi mezunlarının, ücretsiz şekilde bedelli askerlik yapmasının sağlanmasıdır." ifadelerine yer verdi.

- Mesleki eğitimi özendirici öneriler

Baran, mesleki eğitime cazibe kazandırmak için sigorta primlerinin yüzde 50'ye kadar olan bölümünün devlet tarafından karşılanması, sağlık giderleri katkı payında yüzde 50'ye varan indirim, emeklilik için her yıla 3 ay yıpranma hakkı, bireysel emeklilik için yüzde 50 indirim, araç sigorta ve kasko bedellerinde yüzde 50 indirim sağlanması gibi konuların özendirici olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Gürsel Baran, ticaret kesimini temsilen şu önerileri paylaştı: