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Audi fabrikasında işçiler 300 otomobilin anahtarlarına el koydu

AA'nın haberine göre Audi'nin Brüksel'deki fabrikasının çalışanları, tesise gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis etmemesinin ardından yaşanan belirsizlik nedeniyle işbaşı yapmadı ve tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koydu.

06 Eylül 2024 | 19:45
Son Güncellenme: 06 Eylül 2024 | 19:47
Audi fabrikasında işçiler 300 otomobilin anahtarlarına el koydu

Belçika basınında yer alan habere göre, Audi'nin Brüksel fabrikasının yönetimi ile tesiste çalışanları temsil eden sendika üyeleri sabah saatlerinde bir araya geldi. Görüşmede, Audi'nin de sahibi Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmesi sonrası ortaya çıkan sorunlar ve neler yapılabileceği görüşüldü.

Yönetim ve sendika temsilcileri arasındaki görüşmeler sonucunda bir uzlaşı sağlanamaması nedeniyle fabrika çalışanları işyerleri önüne kadar gelmelerine rağmenişbaşı yapmadı.

Audi Brüksel'deki işçiler, üretimi tamamlanmış 300 otomobilin anahtarlarına da el koydu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, bu hafta Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini açıklamıştı.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek. AA

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