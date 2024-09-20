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Audi'nin anahtar kriziyle gündem olan Brüksel fabrikasına talip çıktı

Audi'nin Brüksel'de yer alan ve yakın zamanda kapanması söz konusu olan fabrikasına Çin elektrikli otomobil firması NIO talip oldu. Çinli firmanın satın alma teklifini ise 23 Eylül'de sunması bekleniyor.

20 Eylül 2024 | 09:44
Son Güncellenme: 20 Eylül 2024 | 09:45
Audi'nin anahtar kriziyle gündem olan Brüksel fabrikasına talip çıktı

NIO firmasının Belçika'daki tesisi alması ve üretimi buraya yönlendirmesiyle Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'de üretilen elektrikli otomobillere uygulamayı planladığı ek gümrük vergilerinden muaf olması öngörülüyor. AB'nin uygulamaya koyması beklenen tedbir kapsamında üst sınıf modelleriyle bilinen NIO'ya yüzde 20 ilave gümrük vergisi getirilecek. 

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, bu ay başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti. Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu. Audi, yakın zamanda kapanması öngörülen ve yönetimle çalışanlar arasında sorunlar yaşanan Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı arıyordu.

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İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten (EREGL) Fitch notu açıklaması
Turkcell'den (TCELL) Fitch notu açıklaması
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) Fitch notu açıklaması
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