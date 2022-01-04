TOGG, ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show’da (CES) görücüye çıkacak. Fuar öncesi TOGG’un Twitter hesabından bir paylaşım yapılmış ve “Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı’na hazırız” denilmişti. Ancak videoda daha öncekilerden farklı bir tasarım yer aldı. Aracın TOGG’un sedan modeli olduğu düşünülüyor.
Hollandalı otomobil yayın kuruluşu Autoweek’ten ise dikkat çeken bir haber geldi. Haberde “Bu yılın başlarında, AutoWeek size TOGG’un elektrikli SUV’unun üretime hazır versiyonunun özel patent çizimlerini gösterebildi ve şimdi elimizde TOGG’dan yepyeni bir elektrikli sedanın patent çizimleri var” denildi ve TOGG’un sedan versiyonuna ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı.
Ancak tasarım TOGG’un Aralık 2019’da sergilediği elektrikli sedandan oldukça farklı. TOGG’un 2019 yılında paylaşılan Sedan modeli üstteki gibi görünüyordu.
Paylaşılan görüntülerdeki tasarım 2019’da gösterilen prototipin üretime hazır bir versiyonundan çok yeni bir model gibi duruyor.
Paylaşılan görüntülere göre yeni tasarımın tavanı daha dikkat çekici bir görünüme sahip. Tavan çizgilere bagaj kapağına daha yumuşak bir şekilde akıyor. Patente göre tavan tasarımı içten aydınlatmalı ve LED aydınlatma yerleştirilmiş.
Geçtiğimiz hafta Togg’un Gemlik fabrikasında açıklamalarda bulunan şirketin CEO’su Gürcan Karakaş, elektrikli C-SUV modelin 2023’ün ilk çeyreğinde, sedan modelin ise C-SUV ‘dan 18 ay sora yollara çıkacağını bildirmişti.
Paylaşılan tasarımın doğru olup olmadığı TOGG’un tanıtımı ile ile ortaya çıkacak.
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