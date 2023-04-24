ARA
Bist 100
5037,63
0,5%
Bist 100
Dolar/TL
19,4095
0,0263%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3606
0,1737%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1005
0,1461%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1238,45
0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Avrasya Tüneli'nden geçiş rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nde, 22 Nisan'da, 85 bin 437 araç geçişiyle rekor kırıldığını ifade etti.

24 Nisan 2023 | 13:31
0
Avrasya Tüneli'nden geçiş rekoru kırıldı

Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımında, "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı. Doğru zamanda, doğru yatırımlar." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada da Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli'nin İstanbul trafiğine nefes aldırdığını, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladığını belirtti.

Tüneldeki araç yoğunluğu artışının da devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, "22 Nisan'da tüneli 85 bin 437 araç kullanarak, günlük en yüksek geçiş sayısına ulaştık. Doğru zamanda, doğru yaptığımız yatırımlarla ülkemiz kazanıyor." ifadesini kullandı.

İki kıta arasını 5 kilometreye düşüren Avrasya Tüneli'nin İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısalttığına dikkati çeken Karaismailoğlu, tünelin, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğu da 5 dakikaya kadar indirdiğini bildirdi.

Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, dün, 22 Nisan'da, Osmangazi Köprüsü'nden 87 bin 352 araç geçişiyle de rekor kırıldığını açıklamıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1238,45 0,09%
  • ALTIN ONS 1984,57 0,07%
  • BIST 100 5037,63 0,5%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4095 0,0263%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3606 0,1737%
  • EURO/USD 1,1005 0,1461%
  • INGILIZ STERLINI 1,2436 -0,07392%
  • JAPON YENI 134,626 0,471%
  • KANADA DOLARI 1,35396 0,00776%
  • RUS RUBLESI 81,26 -0,2333%
Günün En Çok Okunanları
Atatürk'ün çocuklara armağanı: Arşiv fotoğraflarıyla ilk 23 Nisan
Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle
Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Atatürk'ün çocuklara armağanı: Arşiv fotoğraflarıyla ilk 23 Nisan
Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL