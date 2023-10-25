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Avrasya Tüneli'ne zam geldi

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 51 zam geldi. Yapılan açıklamaya göre Avrasya Tüneli'nde gece yarısı ve sabah 05.00 arasında geçerli olan yüzde 50 indirimli tarife uygulamasına devam edildi.

25 Ekim 2023 | 14:38
Son Güncellenme: 25 Ekim 2023 | 14:41
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Avrasya Tüneli'ne zam geldi

Köprü ve otoyollara gelen zammın ardından İstanbul'da Asya ve Avrupa'yı karayoluyla bağlayan Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretinin de artırıldığı açıklandı.

25 Ekim (bugün) itibarıyla daha önce 53 lira olan gündüz saati otomobil geçiş ücreti yüzde 51'lik zam ile 80 liraya çıktı.

Minibüsler için 79.50 TL olan fiyat 120 TL’ye, motosikletler için 20.7 lira olan geçiş ücreti ise 31.2 liraya çıktı.

Gece tarifesi uygulaması devam ediyor

Yapılan açıklamaya göre Avrasya Tüneli'nde gece yarısı ve sabah 05.00 arasında geçerli olan yüzde 50 indirimli tarife uygulamasına devam edildi.

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