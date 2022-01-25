Avrupa borsaları, yatırımcıların Fed faiz kararına ve banka bilançolarına odaklanmasının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,71 yükselerek 459,59 puandan kapandı.

Stoxx 600 bankacılık endeksi günü yüzde 2,37 değer kazanarak kapatırken, teknoloji şirketlerinin hisseleri de satışlarla ortalama yüzde 5,24 düşüş gösterdi.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 artarak 6.387,96 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,22 değer kazanarak 26.028,89 puana yükseldi.

Almanya’da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,75 yükselişle 15.123,87 seviyesinden, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02’lik artışla 7.371,46 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,34 düşüşle 1,129 seviyelerinden işlem gördü.

Endekslerdeki söz konusu yükselişin jeopolitik risklere ilişkin kaygıların yanı sıra para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileriyle dün sert düşüşün ardından gelmesi dikkati çekti.

Uzmanlar, yatırımcıların yüksek enflasyon sonrası faiz oranlarındaki artışlar ve merkez bankalarının devasa parasal teşviklerinin sona ermesi ihtimali konusunda temkinli olduğunu belirterek, daha yüksek faiz oranlarının finans sektörü için olumlu ancak teknoloji gibi hızlı büyüyen sektörler için olumsuz olacağını kaydetti.

Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam ettiğini ifade eden uzmanlar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki faiz kararı öncesinde piyasalardaki oynaklığın sürebileceğini de söyledi.