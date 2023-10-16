Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Küresel pay piyasaları, İsrail-Filistin çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyrederken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarına etkisi sürerken, enflasyonla mücadeleyi de sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 95 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Bankanın aralıkta da yüzde 66 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini, bölgede tansiyonun düşürülmesi için atılabilecek adımların da etkilerinin yakından takip edileceğini söyledi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artışla 450,20 puana ulaştı.

Birleşik Krallıkta FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 7.630,63 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 7.022,19 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34’lük artışla 15.237,99 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,55’lik yükselişle 28.391,60 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.12 itibarıyla yüzde 0,31 artışla 1,054 seviyelerinde seyrediyor.