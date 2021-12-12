Türk Telekom şirketi AssisTT, 2022 yılında 70 milyon TL yatirım yapacak. Türkiye’de 3 bin kişiye istihdam sağlamayı planlayan şirket, yurt dışında atılıma hazırlanıyor. AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, 2022’de şirket satin alarak Avrupa pazarına gireceklerini söylüyor.

28 Kasım -11 Aralık 2021 tarihli sayıdan.

Yaklaşık dört yıl önce Türk Telekom bünyesinde kurulan AssisTT, 2022 yılında yurt içinde ve yurt dışında atılım yapmaya hazırlanıyor.

Geleneksel çağrı merkezi işlevlerinin ötesine geçerek; satış-pazarlama, yüz yüze hizmet, sosyal medya yönetimi ve gelir yönetimi gibi birçok alanda müşterilerine çözüm sunan şirket, Avrupa’da hizmet veren bir çağrı merkezini satın almayı planlıyor.

HEDEF 2022

Satın alma için görüşmelerin sürdüğünü söyleyen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, 2022’nin ilk çeyreğinde Avrupa pazarına girmeyi hedeflediklerini belirtiyor. AssisTT’nin 2022 yılı için odağındaki önemli konulardan biri de global bir şirketle anlaşarak yabancı dilde Türkiye’den hizmet vermek.

Şirketin gündemindeki diğer önemli konu ise teknoloji yatırımları olacak. 2022’de 70 milyon TL’lik yatırım planlayan şirket, bu bütçesinin önemli bir kısmını teknoloji yatırımları için harcayacak.

Kur maliyetini azaltmak için yerli yazılımları araştırdıklarını belirten Saran, “Altyapı yatırımlarını ve yazılımları Türkiye’de üretebilmek için çalışmalar yürütüyoruz” diyor. İki yıldır yüzde 45 büyüyen şirket, yılı 1,7 milyar TL ciroyla kapatmayı hedefliyor.

İSTİHDAMDA ATILIM YAPTI

Türkiye genelinde 24 il, 26 lokasyonda 15 bine yakın çalışanıyla hizmet veren AssisTT, 2021 yılında istihdam da önemli bir atılım yaptı. 2021 yılında, eylül ayı sonuna kadar toplam 5 bin kişiye daha iş olanağı sunan marka, yıl sonuna kadar bu sayıyı 6 bine çıkarmayı planlıyor.

Çalışanlarının yüzde 60’ı kadınlardan oluşan AssisTT, son dönemde ‘özgür çalışma modeli’ ile de ön plana çıkıyor. AssisTT’in istihdam atağına kalkmasında da etkili olan ‘özgür çalışma modeli’, çağrı merkezi çalışanlarının yanı sıra üniversite öğrencileri, ev kadınları ve engelli bireyler başta olmak üzere isteyen herkese uzaktan, yarı zamanlı ve esnek çalışma olanağı sunuyor. Şirket, 2022 yılında 3 bin kişiye daha istihdam sağlamayı hedefliyor.

Çağrı Merkezi Okulu ile daha çok kişiye ulaşmayı hedefleyen şirket, eğitim süreçlerinde oyunlaştırma modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

PAZARDA BÜYÜME SÜRÜYOR

Çağrı Merkezleri Derneği’nin (ÇMD) raporuna göre, pazar büyüklüğü 2020 yılında yüzde 46 artış ile 10,9 milyar TL oldu.

Türkiye genelinde hizmet veren müşteri temsilcisi sayısı ise yüzde 21 oranında artışla 123 bin 345 kişi olurken, yönetici ve destek kadrolarla birlikte toplamda sağlanan istihdam 135 bin 820 kişiye ulaştı.

Sektörün 2021 yılında ilişkin toplam istihdam öngörüsü ise 145 bin kişi. Haktan Saran, pazarda 2022’de yüzde 35-40 büyüme öngördüklerini söylüyor.