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Ayasofya ve Efes'te Ramazan ayına özel indirim

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile "Dünya’nın En İyi Müzesi" seçilen Efes Deneyim Müzesi, Ramazan ayı boyunca geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, müzeleri ziyaret edenler ikinci bileti yüzde 50 indirimli olarak alabilecekler.

03 Mart 2025 | 12:18
Ayasofya ve Efes'te Ramazan ayına özel indirim

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 1700 yıllık ihtişamlı tarihini görsel ve işitsel teknolojilerle anlatan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile "Dünya’nın En İyi Müzesi" seçilen Efes Deneyim Müzesi, Ramazan ayı boyunca geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, müzeleri ziyaret edenler ikinci bileti yüzde 50 indirimli olarak alabilecekler.
İstanbul Sultanahmet’teki Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti içinde yer alan Efes Deneyim Müzesi, Ramazan ayı süresince 7’den 70’e tüm Türk vatandaşlarını indirimli bir şekilde ağırlayacak. Kampanya sayesinde ziyaretçiler, Ayasofya’nın ve Antik Efes’in köklü geçmişini ve etkileyici atmosferini ikinci bilete uygulanacak yüzde 50 indirim fırsatıyla deneyimleyebilecek.

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi’nde Tarih, Sanat ve Teknoloji

Sultanahmet’teki Defter-i Hakani Nezareti binasında yer alan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Ayasofya’nın Bizans ve Osmanlı dönemlerini en son teknolojilerle desteklenmiş sürükleyici görsel ve işitsel bir deneyim olarak sunuyor. Ayasofya’nın zengin tarihini bütünsel bir perspektifle yaşamak isteyenler için benzersiz bir deneyim sunan müze, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Müzede Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya'yı nasıl gözbebeği yaptığının hikayesi ve takip eden padişahların her birinin adeta küllerinden yeniden doğan Ayasofya'ya yaptıkları katkılarla ilgili bilgi edinmek de mümkün. Büyük usta Mimar Sinan’ın Ayasofya mimarisine yaptığı katkıların en yeni teknolojilerle anlatıldığı müzenin dikkat çekici bölümlerden biri de mapping tekniğiyle sergilenen ve 12 bin küpten oluşan Mimar Sinan heykeli. Bunun yanı sıra, farklı aynalama teknikleri kullanılarak oluşturulan ve Ayasofya Camii’ni üç boyutlu gösteren “sonsuzluk aynaları” da teknoloji, sanat ve tarihin etkileyici bir sentezini sunuyor. Müzenin sergi kısmında ise Ayasofya’nın dördüncü yüzyıldan günümüze uzanan tarihi, çoğu ilk kez sergilenen 300’e yakın eserle gözler önüne seriliyor.

Efes Deneyim Müzesi'nde Büyüleyici Bir Tarih Yolculuğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti içinde bulunan ve "immersive" teknolojilerle ziyaretçilerine çağın ötesinde bir deneyim vadeden Efes Deneyim Müzesi, bu kampanya kapsamında indirimli bilet fırsatı sağlıyor.
ABD’de düzenlenen Mondo-Dr 2024 Awards'da "Dünyanın En İyi Müzesi" seçilen Efes Deneyim Müzesi, tarihi ve sanatı ileri teknolojilerle buluşturarak benzersiz bir anlatım sunuyor. Ziyaretçilerini etkileyici bir tarihi atmosfere davet eden müze, Efes’in günlük yaşamını, mimarisini ve sanatsal mirasını çok duyulu, interaktif medya tasarımlarıyla gözler önüne seriyor. Kültürel mirası ileri teknolojilerle harmanlayan müze, tarih ile modern anlatım tekniklerini ustalıkla birleştirerek ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Sergi deneyimi, artırılmış gerçeklik, inovasyon, hikâye anlatıcılığı ve teknoloji alanlarında bugüne kadar dünya çapında 10 prestijli ödüle layık görülen Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, Ramazan ayı süresince devam edecek bu özel kampanya ile 7’den 70’e tüm Türk vatandaşlarına indirimli olarak kapılarını açıyor.
 

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Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Kazandıranlar, kaybettirenler
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Ege Endüstri (EGEEN) temettü teklifini duyurdu
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