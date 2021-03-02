Türkiye, aralarında chester, parmesan ve dil peyniri ile Trabzon hurmasının da bulunduğu Azerbaycan menşeli bazı gıda ürünleri için gümrük vergisiz tarife kontenjanı açtı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Azerbaycan menşeli chester, parmesan, felemenk ve benzeri peynirler, dil peyniri, sofralık üzüm, erik ve çakal eriği, Trabzon hurması, siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay, bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, beyaz şeker, diğer çikolatalar, hıyarlar ve kornişonlar, kabuğu soyulmuş domatesler, reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püresi, meyve veya sert kabuklu meyve pastlarının bazı alt kategorilerinde ve bazı elma sularının gümrük vergisiz ithalatında, çeşitli miktarlarda tarife kontenjanları açıldı.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, talep toplama yöntemine göre yapılacak tarife kontenjanları için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 ay içinde Bakanlığa müracaat etmeleri gerekecek.

Firmalara, başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmayacak.

Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerine esas belgelerde tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının, ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu tebliğle belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilecek ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl bu tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı açılmayacak.

2021 yılına münhasıran, tahsisatı talep toplama yöntemine göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bugünden itibaren 15 iş günü içinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekiyor.