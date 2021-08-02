Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, “Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, “Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız” dedi.
Prof. Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesivdemir@gsu.edu.tr Bu ay;...Daha fazla oku
Geniş network olanakları, akademi-sektör iş birliği ve uzman akademik kadrosu ile birebir öğrenme ve bilgiyi pratiğe dönüştürerek iş hayatında başarıyı yakalama fırsatı BİLGİ Yüksek Lisans Programları’nda....Daha fazla oku
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD'de halka açılmak isteyen Çinli şirketlere yönelik incelemelerin artacağını duyurdu. SEC Başkanı Gary...
Almanya'da hükümet 1 Ağustos'tan itibaren tatilden dönecek herkese ülkeye girişlerde zorunlu yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) şartı getirmeyi planlıyor. Sağlık...
ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüyerek beklentilerin gerisinde kaldı. ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait öncü Gayri...
Mitsubishi Electric Üst Yöneticisi (CEO) Sugiyama Takeşi, tren ekipmanları denetlemelerinde "görevi kötüye kullanmanın" ortaya çıkması sonucu görevinden istifa etti. Japon...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın