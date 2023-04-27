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Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda." dedi.

27 Nisan 2023 | 15:17
Son Güncellenme: 27 Nisan 2023 | 15:39
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Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Koca, çeşitli programlar için geldiği Konya'da, Karatay 9 No'lu 70. Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu herkesin merak ettiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti."

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