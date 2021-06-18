Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada 40 milyonuncu doza ulaşıldığını açıklayarak, “206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ülkeyiz” dedi.
Bakan Koca, resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
“40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.”
40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021
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