Yeni tip koronavirüsün mutasyon geçirmesi ve yeni varyantların ortaya çıkmasıyla, mevcut aşıların virüse karşı etkinliği dünyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Türkiye’nin kullandığı tek aşı olan Çin’den alınan Sinovac aşısının Brezilyalı ortağı ise, çarşamba günü yaptığı açıklamada, aşının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili olduğunu açıkladı. Konuya ilişkin bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Koca, “İnaktif aşının mutasyonlardan daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı” dedi.

Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz.”