ARA
Bist 100
4561,94
0%
Bist 100
Dolar/TL
19,51
0,0464%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4605
-0,1178%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1
-0,0345%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1270,28
0,22%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Nebati: Karadeniz'de sıra hidrojene gelecek

Nebati, Türkiye'nin doğal gazını, petrolünü çıkarıp, savunma sanayisinde kendi projelerini geliştirdiğini ve dünyada ilk 5'e girdiğini belirterek "20 sene önce güneş enerjisini kim isterdi? Maliyetler düşüyor, Karadeniz'de hidrojene hazır olun" dedi.

09 Mayıs 2023 | 07:29
Son Güncellenme: 09 Mayıs 2023 | 07:36
0
Bakan Nebati: Karadeniz'de sıra hidrojene gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin en az borçluluğa sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Borçluluğa baktığımızda, dünyada en az borçluluğa sahip ülkelerden birisiyiz. Reel sektör, kamu, hane, bunların tamamında biz Maastricht Kriterleri'nin altındayız. Uluslararası tüm kuruluşlara göre altlardayız ve aynı şekilde bütçemiz de dünyanın en güçlü bütçelerinden bir tanesi." dedi.

Nebati, Güneydoğulu iş insanlarıyla restoranda bir araya geldiği toplantıda, kente birlikte çalışmaya ve hizmet etmeye geldiklerini söyledi.

Türkiye'de, 21 yılda kültürel, sosyal ve siyasal alanda yaşanan gelişmeleri anlatan Nebati, kimsenin ötekileştirilmesine izin vermediklerini belirtti.

Nebati, ülkeye her alanda yatırımlar yapıldığını, işçilerin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirlerinin artırıldığını dile getirdi.

"Bütçemiz dünyanın en güçlü bütçelerinden biri"

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi küresel krizler ile Kahramanmaraş merkezli depremin etkilerini hissettirmediklerini vurgulayan Bakan Nebati, şöyle konuştu:

"Bu deprem, normal şartlar altında bir ülkeyi 1 yıl boyunca durdurur. Ama biz işimize devam ettik. Şubat ayının o ilk günlerindeki olumsuz etki artık tamamen gitti. Biz ikinci yarıda toparlanmayı beklerken ilk çeyrekteki etki az, ikinci çeyrekten itibaren toparlanma başladı. Çünkü Türkiye altyapı yatırımlarını bitirmiş bir ülke. Borçluluğa baktığımızda, dünyada en az borçluluğa sahip ülkelerden birisiyiz. Reel sektör, kamu, hane, bunların tamamında biz Maastricht Kriterleri'nin altındayız. Uluslararası tüm kuruluşlara göre altlardayız ve aynı şekilde bütçemiz de dünyanın en güçlü bütçelerinden bir tanesi."

Nebati, faiz giderlerinin ve borçluluk oranının düştüğüne işaret ederek, "Türkiye, hem ülkenin gelişmesi, bütçe, altyapı yatırımları açısından hem de borçluluk itibarıyla aslında dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

"Karadeniz'de sıra hidrojene gelecek"

Türkiye'nin kendi doğal gazını, petrolünü çıkarıp, savunma sanayisinde kendi projelerini geliştirdiğini ve bu alanda dünyada ilk 5'e girdiğini belirten Nebati, şöyle devam etti:

"Kendi uçağını, tankını, gemisini üreten bir ülkeyiz. Doğal gazı bulup çıkarabilecek kapasitedeyiz. Altın işlemeyi hızlandırdık, bor madenimiz zaten başlı başına yeter ve Karadeniz'de hidrojen... Şu anda maliyetler biraz yüksek olduğu için düşünün 20 sene önce güneş enerjisini kim isterdi? Maliyetler düşüyor, Karadeniz'de hidrojene hazır olun. Biz patlatıyoruz Allah'ın izniyle. Savunma sanayisi, enerji tüm bunları karşılayan bir ülke, 2020'de 28 milyar dolar, 2021'de 54 milyar dolar, geçen yıl 103 milyar dolar enerji ithalatında bulunmuş dolayısıyla dış ticaret açığı ve cari açığı yüksek seviyelere gelmiş bu ülke cari açığını çok rahat bir şekilde karşılar. Bunların düştüğünü, aşağı yönlü gittiğini bırakın 28'leri 50 milyar dolara geldiği zaman 50 milyar dolarlık bir enerji ithalatında sadece ve sadece cari açık sıfırlanır. Şimdi siz ithal ettiğiniz elektriğin, gazın, petrolün yerine üretim yaptığınızda zaten bu işi çözmüş oluyorsunuz. 2028'de tam bağımsız bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz."

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1270,28 0,22%
  • ALTIN ONS 2025,11 0,17%
  • BIST 100 4561,94 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,51 0,0464%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4605 -0,1178%
  • EURO/USD 1,1 -0,0345%
  • INGILIZ STERLINI 1,26274 0,0745%
  • JAPON YENI 134,747 -0,258%
  • KANADA DOLARI 1,33761 0,03852%
  • RUS RUBLESI 77,5 -0,2895%
Günün En Çok Okunanları
Nisan ayının en çok kazandıranı belli oldu
8 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
8 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Green Card sonuçları açıklandı! 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Green Card sonuçları açıklandı! 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Enerji Bakanı Dönmez'den 14 Mayıs açıklaması
Enerji Bakanı Dönmez'den 14 Mayıs açıklaması
Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı tarih belli oldu
Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı tarih belli oldu
TÜİK: Yoksulluk oranı yüzde 14,4
GERİ
İLERİ
Nisan ayının en çok kazandıranı belli oldu
8 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Green Card sonuçları açıklandı! 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Kemal Derviş hayatını kaybetti
8 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Green Card sonuçları açıklandı! 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Enerji Bakanı Dönmez'den 14 Mayıs açıklaması
Green Card sonuçları açıklandı! 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Enerji Bakanı Dönmez'den 14 Mayıs açıklaması
Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı tarih belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL