Son haber… Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut sektörüne yönelik kredi paketleri açıklanmadan önce tüm verileri aldıklarını açıklayarak, ”Bizi aldatmanlarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Bakan Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurul toplantısındaki konuştu.

Nebati’nin konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Veriler büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Hem konut arzını artırıyoruz, hem de vatandaşın uygun finansmanla konut sahibi olmasını sağlıyoruz

Satış fiyatları, ilanlar tek tek tespit edildi. Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz. Birilerinin suistimalde bulunarak kısa günün kârı diyerek bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz.