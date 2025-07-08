Bakan Şimşek: Enflasyonun 2027'de tek hanelere inmesini hedefliyoruz

İslami Finans Zirvesi'ne katılmak için Londra'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik program kapsamında enflasyonun 2027'de tek hanelere inmesini hedeflediklerini belirtti.

Şimşek, Türkiye’nin net döviz rezervleri haziran sonu itibarıyla yaklaşık 89 milyar dolar arttığını söyledi ve şu anda daha da yüksek olduğunu vurguladı.

Küresel İslami finans piyasasının 5,3 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını dile getiren Şimşek, Türkiye'de İslami finansın bankacılık sektörü varlıklarının yüzde 8'ini oluşturduğunu aktardı.

Şimşek, Türkiye'nin İslami finansman gelişmişlik endeksinde 136 ülke arasında 10'uncu sırada yer aldığını ancak ilk 5 ülke arasında olmayı hedeflediğini ifade etti.

Küresel ekonomiyi etkileyen belirsizliklere dikkati çeken Bakan Şimşek, jeopolitik riskler, yüksek borçluluk oranları, ticaret politikalarındaki engeller ve nüfusun yaşlanması gibi zorluklara değindi.

Şimşek açıklamasında "Tüm bunlar göz önüne alındığında, küresel büyüme yavaşlıyor ve Küresel Güney'e kayıyor.

Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 ile yüzde 2,5 arasında büyümesi bekleniyor ki bu oranlar, 10-15 yıl öncesine göre oldukça düşük.

Bu koşullarda, şu soruyu sormak gerekiyor. Refah yaratmak için başka bir seçenek, başka bir model mümkün mü? İşte İslami finans tam bu noktada devreye giriyor." diye konuştu.

"Dayanıklılık inşa ediyoruz"

Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri de anlatan Şimşek, enflasyonun hızla gerilediğini dile getirdi.

Şimşek, Türkiye ekonomisinin dezenflasyon sürecinde olduğunu belirterek, "Programımız kapsamında, enflasyonun 2027'de tek hanelere inmesini hedefliyoruz. Oldukça iyi ilerleme sağlıyoruz. Geçen yıl enflasyon, yüzde 72 seviyesindeydi. Şu anda yüzde 35'te." dedi.

Cari açığın da daralmaya devam ettiğini söyleyen Şimşek, şöyle konuştu:

"Cari açık oldukça dengesizdi ancak geçen yıla baktığımızda, altın hariç, cari fazla verdik. Bu, yıllardır süren dış dengesizliğin ardından geldi.

Deprem, Türkiye'nin mali pozisyonunda büyük bir darbe yarattı, ancak tarihsel olarak çok temkinli bir mali duruşumuz var ve bu da daha düşük borçluluk oranlarında kendini gösteriyor.

Geçen yıl bu oran, yaklaşık yüzde 25'ti. Dolayısıyla, mali konsolidasyon çabalarımız, Merkez Bankası'nın dezenflasyon hedeflerini destekleme arzumuzdan kaynaklanıyor.

Bu yıl yüzde 3,1'lik bir bütçe açığı hedefini belki tutturamayabiliriz çünkü gelir performansı beklediğimiz kadar güçlü değil. Ama bu çok büyük bir mesele değil.

Kırılganlıkları azalttık ve ekonomimizin dayanıklılığını artırdık. Son birkaç ayda gerçekten zorlu süreçlerden geçtik ve uyguladığımız programın Türkiye'yi şoklara karşı dirençli hale getirdiği kanıtlandı."

Şimşek: Rezervlerimiz güçlendi

Şimşek, kur korumalı mevduatların Ağustos 2023’teki zirve seviyesine göre yaklaşık 130 milyar dolar gerilediği bilgisini vererek, "Rezervlerimiz güçlendi. Türkiye’nin net döviz rezervleri haziran sonu itibarıyla Mayıs 2023’e göre yaklaşık 89 milyar dolar arttı, şu anda daha da yüksek.

Uluslararası tanımlara göre rezerv yeterliliğine ulaşmış durumdayız. Risk primi düşüşte, ama hala yüksek seviyede." diye konuştu.

"Son on yılın jeopolitik durgunluğundan çıkıyoruz"

Şimşek, Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelire oranla en önemli imalat sanayi merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye ve İngiltere'nin işbirliği yapabileceği alanlara da değinen Bakan Şimşek, "Ukrayna'da, Orta Doğu'da savaşların biteceğini umuyoruz ve burada yeniden yapılanma ihtiyacı olacak. Neden birlikte yapmayalım? İngiliz mimarlar, Türk müteahhitler. Bu alanda birçok fırsat olduğunu düşünüyorum."

Şimşek, Türkiye'nin oyun ekosisteminde, Londra'nın ardından ikinci sırada olduğunu ve Türkiye'de halihazırda 850’den fazla aktif oyun girişimi bulunduğunu belirterek, "Şimdiye kadar iki unicorn çıkardık ve 100 milyon doların üzerinde beş çıkış exit gerçekleştirdik. Batıya yeniden yöneliyoruz.

Son on yılın jeopolitik durgunluğundan çıkıyoruz. ABD, AB ve İngiltere ile yakın çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.