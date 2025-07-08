Memur maaş katsayısında yapılan güncelleme doğrultusunda, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlendi.

Bu değişiklikle birlikte, çalışanların ve işverenlerin sıklıkla merak ettiği “Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır?” sorusu da yeniden gündeme geldi.

Kıdem tazminatı tavanı nedir?

Kıdem tazminatı tavanı, bir işçiye ödenebilecek azami kıdem tazminatı tutarını ifade ediyor. Tavan, işçiye ödenecek brüt kıdem tazminatının üst sınırını belirliyor.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki değişikliklere göre güncellenir ve bu nedenle yıl içinde farklı dönemlerde değişiklik gösterebilir. Yüksek maaşla çalışan işçilerin tazminat hesaplamalarında bu tavan tutar belirleyici olur.

2025 yılının ikinci yarısında geçerli olan kıdem tazminatı tavanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan genelgeye göre, 1 Temmuz 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yıllık kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 Türk Lirası olarak belirlendi.

Bu tutar, bir yıl çalışmaya karşılık ödenecek en yüksek brüt kıdem tazminatını gösteriyor.

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna, yani Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak hesaplanıyor.

Bu hesaplama, çeşitli gösterge rakamları ile katsayıların çarpılması sonucu elde ediliyor. Hesaplamada kullanılan tüm kalemler, Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde belirleniyor. PWC'ye göre, yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı hesaplaması şöyle yapılacak:

Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasında kullanılan veriler (2025/2. Dönem)

Hesaplama Kalemi Değer Aylık Göstergesi 1.500 Ek Göstergesi 8.000 Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi 500 Taban Aylığı Göstergesi 1.000 Aylık Katsayısı 1,170211 Taban Aylık Katsayısı 18,316014

Aşağıdaki hesaplama tablosu, kıdem tazminatı tavanının nasıl oluşturulduğunu detaylarıyla gösteriyor:

Kıdem tazminatı hesaplama tablosu (1 Temmuz – 31 Aralık 2025)

Kalem Gösterge Hesaplama Formülü Tutar (TL) Aylık Gösterge 1.500 1.500 x 1,170211 1.755,32 Ek Gösterge 8.000 8.000 x 1,170211 9.361,69 Kıdem Aylığı Göstergesi 500 500 x 1,170211 585,11 Taban Aylık Göstergesi 1.000 1.000 x 18,316014 18.316,01 Ek Gösterge Dahil Toplam 9.500 9.500 x 1,170211 x 2,15 23.901,55 Toplam Tutar — — 53.919,68 TL

Bu tablo sayesinde, kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır sorusunun teknik detaylarına ulaşmak mümkün. Hesaplamalar brüt tutarlar üzerinden yapılıyor ve bu tavan, bir yıl çalışan bir işçiye en fazla ne kadar kıdem tazminatı ödenebileceğini belirliyor.

Vergiden müstesna çocuk zammı tutarı (2025 ikinci yarı)

Gelir Vergisi Kanunu'nun 25. maddesi gereği, devlet tarafından belirlenen sınırlar içerisinde kalan çocuk yardımı ödemeleri gelir vergisinden muaf. Bu yardımlar memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor ve çocuğun yaş grubuna göre değişiklik gösteriyor.

2025 yılının ikinci yarısı için belirlenen aylık katsayı 1,170211 olduğundan, çocuk zammı hesaplamaları da buna göre yapılıyor.

Aşağıdaki tablo, vergiden muaf çocuk yardımının güncel tutarlarını gösteriyor:

Çocuk yardımı hesaplama tablosu (1 Temmuz – 31 Aralık 2025)

Çocuk Yaş Grubu Gösterge Hesaplama Formülü Tutar (TL) 0-6 yaş arası 500 500 x 1,170211 585,11 6 yaş üzeri 250 250 x 1,170211 292,55

Bu sınırları aşmayan çocuk yardımı ödemeleri, çalışanın gelir vergisi matrahına dahil edilmez.