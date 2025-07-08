Bedelsiz başvurusunu duyurdu: Yüzde 200

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu KAP'a bildirdi.

Konya Kağıt Yönetim Kurulu yüzde 200 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 390.000.000 TL 'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 260.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır" denildi.

