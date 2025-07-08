Bugün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KONKA) Yüzde 200

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu KAP'a bildirdi.

Konya Kağıt Yönetim Kurulu yüzde 200 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 390.000.000 TL 'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 260.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır" denildi.

LDR TURİZM A.Ş. (LIDER) Yüzde 400

LDR Turizm yönetim kurulu yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket bugün SPK başvurusunu duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 265.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 165.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %400 oranında artış ile 660.000.000 TL artırılarak 825.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.07.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.