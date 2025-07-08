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Bir şirketten daha sermaye artırımı kararı var: Yüzde 300

Karsu Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş (KRTEK) dün (7 Temmuz) KAP'a yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu.

08 Temmuz 2025 | 07:41
Son Güncellenme: 08 Temmuz 2025 | 16:29
Bir şirketten daha sermaye artırımı kararı var: Yüzde 300

Karsu Tekstil dün KAP'a yönetim kurulunun yüzde 300 oranında bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu.  

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre şirketin 150.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 35.100.498,42 TL olan çıkarılmış sermayesinin %300 oranında 105.301.495,26 TL artırılarak tamamı nakit (bedelli) karşılığı olmak üzere 140.401.993,68 TL'sına çıkartılmasına, yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli pay fiyatının 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 lot pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) TL olarak belirlenmesine karar verildi. Şirket onaylar için yasal başvurular yapacak. 

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