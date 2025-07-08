İş Yatırım'ın 'al' önerisiyle takip listesine eklediği şirket

Güçlü nakit akışının borç azaltımını desteklediği ve dolar bazlı YEKDEM gelirlerinin döviz riskini azalttığı kaydedilirken yüksek döviz borcu ve birikmiş kur zararlarının ise kısa ve orta vadede temettü dağıtımını sınırladığı üzerinde de duruluyor.

İş Yatırım, 8 Temmuz itibarıyla Mogan Enerji’yi 15,96 TL 12 aylık hedef fiyat, yüzde 85 artış potansiyeli ve ‘al’ tavsiyesiyle takip listesine eklediğini açıkladı.

Mogan Enerji’nin, Türkiye'nin, üretim bakımından en büyük, kurulu güç bakımından ikinci en büyük jeotermal kapasitesine sahip, önde gelen yenilenebilir enerji üreticilerinden biri olduğunu kaydeden İş Yatırım; sadece jeotermal santrallerin şirketin toplam yıllık enerji üretiminin yarısına yakınını sağladığına ve bu üretimin istikrarlı ve öngörülebilir kapasite kullanım oranları ile desteklendiğine dikkat çekiyor.

İş Yatırım’a göre; Mogan'ın güçlü jeotermal operasyonları, şirketin tutarlı nakit akışları üretmesini sağlayarak mevcut yüksek net borç seviyesini orta vadede önemli ölçüde azaltmasına olanak tanıyor.

İş Yatırım Araştırma Uzmanı Alihan Gürleyen'in Mogan Enerji için analizi şöyle:

Tamamen yenilenebilir ve yüksek öngörülebilirliğe sahip üretim portföyü

Mogan, 1.058 MW kurulu kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük özel sektör yenilenebilir enerji üreticilerinden biridir. Portföy; yüzde 65 rüzgâr, yüzde 24 jeotermal, yüzde 8 hidroelektrik ve yüzde 3 güneş (Kocatepe Hibrit) olmak üzere çeşitlendirilmiş durumda. Jeotermal santraller, 2024 üretiminin yüzde 48'ini yüzde 76 kapasite faktörü ile sağlarken, rüzgâr santralleri yüzde 47,5 üretim ve yüzde 28 kapasite faktörü ile katkı sağladı. Jeotermal ve rüzgâr üretiminin yüksek payı öngörülebilirliği artırıyor.

Güçlü nakit akışı borç azaltımını destekliyor

2024 itibarıyla Mogan'ın konsolide net borcu 827 milyon dolar seviyesinde ve bu, 2024 net borç/FAVÖK 4,1x oranına denk geliyor. Şirket, 2024 için konsolide 202 milyon dolar konsolide FAVÖK yarattı. Sermaye harcamaları ve işletme sermayesi için sınırlı nakit çıkışları göz önüne alındığında, şirketin borçlarını 4–5 yıl içinde tamamen ödemesi bekleniyor. Önümüzdeki 2–3 yıl boyunca azalan kaldıraç ile şirket, enerji sektöründe yatırım fırsatlarını değerlendirme açısından daha güçlü bir pozisyona sahip olacaktır.

Dolar bazlı YEKDEM gelirleri döviz riskini azaltıyor

2024 yılı üretiminin yaklaşık yüzde 72’sinin dolar bazlı YEKDEM kapsamında satılması döviz kuru riskini azaltıyor. Ortalama ağırlıklı kalan YEKDEM süresi 2.27 yıl olan Mogan, avantajlı fiyatlardan yararlanıyor: Rüzgâr ve hidro için 73 $/MWs, jeotermal için ise 105 $/MWs (yerli katkı payıyla sırasıyla 94$/MWs ve 125$/MWs). İstikrarlı gelir akışı, borcun vade süresi boyunca döviz oynaklığına karşı doğal bir koruma sağlıyor.

Karbon piyasası yukarı yönlü potansiyel sunuyor

Türkiye’de karbon sertifikası satışları halen gönüllü piyasalarda yapılmakta olup, satı fiyatları 4–5 $/ton seviyelerinde seyrediyor. Ancak 2026 yılına kadar bir emisyon ticaret sistemi kurulması için gerekli adımların atılması bekleniyor. Bu sistemin devreye girmesiyle daha yüksek fiyat seviyelerine ulaşılabilir. Karbon piyasasına yönelik ileriye dönük fiyat tahminlerimiz bulunmadığından, karbon satışlarından kaynaklanan gelirler değerlemelerimize önemli bir katkı sağlamıyor. Bununla birlikte, karbon sertifikası fiyatlarının Avrupa’da düzenli piyasalarda 70–80 $/ton civarında olduğunu hatırlatmak isteriz. Eğer tüm santraller karbon sertifikası üretebilirse, 2026 yılı kapasitesi ve potansiyel yüksek fiyatlar değerlememiz açısından yukarı yönlü bir risk teşkil ediyor.

Riskler neler?

İşletme maliyetlerinin beklenenden fazla artması, yüksek döviz borcu ve döviz kayıpları, JES lisanslarının yenilenmemesi ve spot fiyatların projeksiyonların altında kalması riskler olarak sıralanabilir. Ayrıca özellikle vergi bilançolarındaki yüksek döviz cinsinden borçlar nedeniyle kur farklarından kaynaklanan birikmiş zararlar, şirketin kısa ve orta vadede temettü dağıtmasının önünde bir engel teşkil ediyor."

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