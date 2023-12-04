ARA
Bist 100
8047,08
0,26%
Bist 100
Dolar/TL
28,917
0,066%
Dolar/TL
Euro/TL
31,4305
-0,0963%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0862
-0,1622%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1922,97
-0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: "Başaracağız"

Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: "Başaracağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasımda da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu bildirerek, "Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadesini kullandı.

04 Aralık 2023 | 12:45
0
Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: "Başaracağız"

Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, söz konusu oranın eylül ayında yüzde 5,28, ekim ayında yüzde 3,72 ve kasım ayında yüzde 1,96 olduğuna işaret etti.

Şimşek, bu oranların, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ettiğini belirterek, "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon, hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Aralık işyeri kira artış oranı belli oldu
Aralık işyeri kira artış oranı belli oldu
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
0
  • ALTIN GRAM - TL 1922,97 -0,09%
  • ALTIN ONS 2068,51 -0,12%
  • BIST 100 8047,08 0,26%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,917 0,066%
  • EURO/TURK LIRASI 31,4305 -0,0963%
  • EURO/USD 1,0862 -0,1622%
  • INGILIZ STERLINI 1,26762 -0,22354%
  • JAPON YENI 146,628 -0,065%
  • KANADA DOLARI 1,35371 0,30156%
  • RUS RUBLESI 90,702 -0,5733%
Günün En Çok Okunanları
Otomobil devi iddialı modelini Türkiye'ye getireceği tarihi duyurdu
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonucu: Ne zaman borsada işlem görecek?
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonucu: Ne zaman borsada işlem görecek?
Opel yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Opel yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Bu alanlarda çalışan şirketlere destek paketleri geliyor
Bu alanlarda çalışan şirketlere destek paketleri geliyor
Şekerbank 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasını duyurdu
Şekerbank 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasını duyurdu
Hibe desteğiyle fabrikaya GES kurdular: Ne kadara mal oldu? Ne kadar tasarruf sağladı?
Hibe desteğiyle fabrikaya GES kurdular: Ne kadara mal oldu? Ne kadar tasarruf sağladı?
Çates Elektrik (ÇATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Çates Elektrik (ÇATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
GERİ
İLERİ
Otomobil devi iddialı modelini Türkiye'ye getireceği tarihi duyurdu
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonucu: Ne zaman borsada işlem görecek?
Opel yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Bu alanlarda çalışan şirketlere destek paketleri geliyor
Şekerbank 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasını duyurdu
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonucu: Ne zaman borsada işlem görecek?
Opel yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Bu alanlarda çalışan şirketlere destek paketleri geliyor
Şekerbank 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasını duyurdu
Hibe desteğiyle fabrikaya GES kurdular: Ne kadara mal oldu? Ne kadar tasarruf sağladı?
Opel yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Bu alanlarda çalışan şirketlere destek paketleri geliyor
Şekerbank 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasını duyurdu
Hibe desteğiyle fabrikaya GES kurdular: Ne kadara mal oldu? Ne kadar tasarruf sağladı?
Çates Elektrik (ÇATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL