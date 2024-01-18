ARA
Bist 100
8081,75
0,72%
Bist 100
Dolar/TL
30,1408
0,0306%
Dolar/TL
Euro/TL
32,7193
-0,2966%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0855
-0,2389%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1950,19
0,35%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakan uyardı: Yarın bu 9 ilde aşırı yağış bekleniyor

Bakan uyardı: Yarın bu 9 ilde aşırı yağış bekleniyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da beklenen aşırı yağışlar nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

18 Ocak 2024 | 17:05
0
Bakan uyardı: Yarın bu 9 ilde aşırı yağış bekleniyor

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yarın 9 ilde beklenen aşırı yağışlara ilişkin paylaşım yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarın için aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir için turuncu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa için sarı uyarıda bulunduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1950,19 0,35%
  • ALTIN ONS 2012,47 0,31%
  • BIST 100 8081,75 0,72%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,1408 0,0306%
  • EURO/TURK LIRASI 32,7193 -0,2966%
  • EURO/USD 1,0855 -0,2389%
  • INGILIZ STERLINI 1,2664 -0,16398%
  • JAPON YENI 148,034 -0,11%
  • KANADA DOLARI 1,3507 -0,03848%
  • RUS RUBLESI 88,635 0,7674%
Günün En Çok Okunanları
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek?10 soru 10 cevap
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Alper Gezeravcı'nın da katılacağı uzay yolculuğu ertelendi
Alper Gezeravcı'nın da katılacağı uzay yolculuğu ertelendi
Yılmaz'dan "emeklilere ilave artış" açıklaması
Yılmaz'dan "emeklilere ilave artış" açıklaması
Limak'ın 2024'te halka arz planladığı 2 sektör
Limak'ın 2024'te halka arz planladığı 2 sektör
Dünyanın en değerli markaları belli oldu! Birinci değişti, ABD açık ara önde
Dünyanın en değerli markaları belli oldu! Birinci değişti, ABD açık ara önde
Dünyada aranırken Türk akademisyenler bulmuştu: Di Caprio paylaştı
Dünyada aranırken Türk akademisyenler bulmuştu: Di Caprio paylaştı
İstanbul'da ne zaman kar yağabilir? Son tahmin...
GERİ
İLERİ
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek?10 soru 10 cevap
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Alper Gezeravcı'nın da katılacağı uzay yolculuğu ertelendi
Yılmaz'dan "emeklilere ilave artış" açıklaması
Limak'ın 2024'te halka arz planladığı 2 sektör
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Alper Gezeravcı'nın da katılacağı uzay yolculuğu ertelendi
Yılmaz'dan "emeklilere ilave artış" açıklaması
Limak'ın 2024'te halka arz planladığı 2 sektör
Dünyanın en değerli markaları belli oldu! Birinci değişti, ABD açık ara önde
Alper Gezeravcı'nın da katılacağı uzay yolculuğu ertelendi
Yılmaz'dan "emeklilere ilave artış" açıklaması
Limak'ın 2024'te halka arz planladığı 2 sektör
Dünyanın en değerli markaları belli oldu! Birinci değişti, ABD açık ara önde
Dünyada aranırken Türk akademisyenler bulmuştu: Di Caprio paylaştı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL