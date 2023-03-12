Bakan Varank'ın acı günü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank (84), İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank, acı haberi Malatya'da aldı.
Adıyaman'da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, uçakla Gaziantep'ten İstanbul'a geçti.
Ali Haydar Varank'ın cenazesi, yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.
1939 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti. AA