ARA
Bist 100
8053,77
0,71%
Bist 100
Dolar/TL
30,2446
0,1474%
Dolar/TL
Euro/TL
32,982
-0,0262%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0894
-0,0078%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1967,59
-0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakanlıktan 1 Ocak 2024 sonrası tescil edilen araçlar için plaka uyarısı

Bakanlıktan 1 Ocak 2024 sonrası tescil edilen araçlar için plaka uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini bildirdi.

22 Ocak 2024 | 15:40
Bakanlıktan 1 Ocak 2024 sonrası tescil edilen araçlar için plaka uyarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Sahte veya APP kullanılması durumunda, derhal bu plakaların çıkartılması ve devletin belirlediği standartlara uygun plakaların kullanılmaya başlanması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahte ve APP kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur. APP kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Trafik sorunlarının çözümü, trafik kurallarına uyumla sağlanır, lütfen trafik kurallarına uyalım."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1967,59 -0,13%
  • ALTIN ONS 2023,35 -0,24%
  • BIST 100 8053,77 0,71%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,648 -0,44%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34375 0,04691%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,975 -0,4892%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,2446 0,1474%
  • EURO/DOLAR 1,0894 -0,0078%
  • EURO/TURK LIRASI 32,982 -0,0262%
  • STERLIN/DOLAR 1,27291 0,33065%
Günün En Çok Okunanları
Egzos muayene ücreti 2024 ne kadar?
DEİK 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Sahiplerini Buldu
DEİK 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Sahiplerini Buldu
Nişantaşı Üniversitesi'nden Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneye ilişkin açıklama
Nişantaşı Üniversitesi'nden Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneye ilişkin açıklama
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
Bakanlık paylaştı: Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Bakanlık paylaştı: Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Davos 2024'ten iş dünyası için 10 önemli çıkarım
GERİ
İLERİ
Egzos muayene ücreti 2024 ne kadar?
DEİK 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Sahiplerini Buldu
Nişantaşı Üniversitesi'nden Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneye ilişkin açıklama
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
DEİK 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Sahiplerini Buldu
Nişantaşı Üniversitesi'nden Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneye ilişkin açıklama
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
Nişantaşı Üniversitesi'nden Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneye ilişkin açıklama
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
Bakanlık paylaştı: Türkiye'de ilk kez görüntülendi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL