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Bakanlıktan faiz açıklaması: "Şimşek'in sözleri çarpıtıldı"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, basında yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

16 Temmuz 2025 | 09:14
Bakanlıktan faiz açıklaması: "Şimşek'in sözleri çarpıtıldı"

Bakanlık, söz konusu haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu ve Mehmet Şimşek’in ifadelerinin yanlış yansıtıldığını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Şimşek’in AK Parti Kızılcahamam kampında sadece piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini aktardığı, ancak bu ifadenin kişisel görüşü gibi sunulduğu vurgulandı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Bugün Türkiye Gazetesi’nde yer alan “Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum” başlıklı haber, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olup yanlış bir şekilde aktarılmıştır.

AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in, piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır.

Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır.

Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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