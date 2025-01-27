Bakanlıktan özel okullara uyarı: Tüm illere yazı gönderildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen "diğer ücretler" veya "genel gider" adı altında velilerden ek ücret talep edemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderildi.

Yazıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları kapsamında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların "genel gider", "diğer ücret" gibi başlıklarla velilerden ücret talep ettiklerine dair Bakanlığa şikayetler ulaştığı belirtilerek, "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ve "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde" yer alan ilgili hükümlere işaret edildi.

Mevzuatta, her okulun farklı bir hizmet yelpazesi olabileceğinden hareketle, "benzeri hizmetler" ifadesinin yer aldığına işaret edilen yazıda, Bakanlığa ulaşan şikayetlere istinaden bazı özel okulların bu başlığı amacına uygun olarak kullanmadıkları belirtildi.

"Benzeri hizmetler" kavramının kendisinden önceki hizmetlerin benzerini ifade ettiği ve somut bir hizmete yönelik olduğu aktarılan yazıda, şu uyarılarda bulunuldu:

"Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, kanun ve yönetmelikle getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır."

Yazıda, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, "genel gider" veya "diğer ücretler" adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.