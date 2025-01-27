ARA
DOLAR
35,73
0,18%
DOLAR
EURO
37,50
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
3175,75
-0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
10027,34
-0,77%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakanlıktan özel okullara uyarı: Tüm illere yazı gönderildi

Bakanlıktan özel okullara uyarı: Tüm illere yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarını başlatan bazı özel okulların velilerden belirli bir hizmetin karşılığı olmayan "genel gider" ve "diğer ücretler" adı altında ek ücret talep etmesinin yasal düzenlemelere aykırı olduğunu bildirdi.

27 Ocak 2025 | 10:54
Bakanlıktan özel okullara uyarı: Tüm illere yazı gönderildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen "diğer ücretler" veya "genel gider" adı altında velilerden ek ücret talep edemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderildi.

Yazıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları kapsamında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların "genel gider", "diğer ücret" gibi başlıklarla velilerden ücret talep ettiklerine dair Bakanlığa şikayetler ulaştığı belirtilerek, "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ve "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde" yer alan ilgili hükümlere işaret edildi.

Mevzuatta, her okulun farklı bir hizmet yelpazesi olabileceğinden hareketle, "benzeri hizmetler" ifadesinin yer aldığına işaret edilen yazıda, Bakanlığa ulaşan şikayetlere istinaden bazı özel okulların bu başlığı amacına uygun olarak kullanmadıkları belirtildi.

"Benzeri hizmetler" kavramının kendisinden önceki hizmetlerin benzerini ifade ettiği ve somut bir hizmete yönelik olduğu aktarılan yazıda, şu uyarılarda bulunuldu:

"Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, kanun ve yönetmelikle getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır."

Yazıda, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, "genel gider" veya "diğer ücretler" adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3175,75 -0,13%
  • ALTIN ONS 2764,59 -0,24%
  • BIST 100 10027,34 -0,77%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,269 -0,893%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43591 0,08818%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,51 -0,839%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,7285 0,1798%
  • EURO/DOLAR 1,0496 0,1546%
  • EURO/TURK LIRASI 37,4992 0,0567%
  • STERLIN/DOLAR 1,24972 0,1896%
Borsa Haberleri
DeepSeek, hisseleri nasıl etkiledi?
Borsada bu hafta genel kurulu olan 2 şirket
Borsa haftaya düşüşle başladı
CW Enerji'den devam eden yatırımıyla ilgili KAP'a açıklama
Bu hafta kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
Şişecam, Sasa, Turkcell, Migros... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Turkcell'den 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse (20-24 Ocak)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
24 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada veri gündemi yoğun
SPK'dan 8 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
DeepSeek, hisseleri nasıl etkiledi?
Borsada bu hafta genel kurulu olan 2 şirket
Borsa haftaya düşüşle başladı
CW Enerji'den devam eden yatırımıyla ilgili KAP'a açıklama
Bu hafta kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
Şişecam, Sasa, Turkcell, Migros... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Turkcell'den 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse (20-24 Ocak)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
24 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada veri gündemi yoğun
SPK'dan 8 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL