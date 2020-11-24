Zonguldak‘ta balıkçıların az miktarda balık avlaması, tezgahlardaki fiyatı yükseltti. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine, sezonun istedikleri gibi gitmediğini söyledi.

Tezgahlarda ince hamsinin olduğunu belirten Kayhan, “Kentte endüstriyel balıkçılık yapan takım olmadığı için bu fiyatlara da yansıyor. 10 liraya hamsi satılıyor ama ufak hamsi. Bu hamsinin büyümesi lazım. Büyümemesinin nedeni, geçen seneki aşırı avcılık, balığın fabrikalara yem olarak gitmesi, orta su trollerinin aşırı derecede balık avlamasından kaynaklanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kayhan, bu yıl havaların dengesiz gidişat gösterdiğini dile getirerek, “Yazın denizin dibi soğuk, üstü sıcaktı. Şimdi deniz sıcak fakat hayvan yumurtasını bırakmakta geç kaldı, gelişemedi. Kentte vatandaşlar balığı, kıyı balıkçılığı sayesinde yiyor. Mezgit 25-30, zargana 40, hamsi Doğu Karadeniz’den geldiği için ufak olmasına rağmen 10 liraya satılıyor. Maalesef kasım ve aralık ayı sönük geçecek, yine de umudumuzu kaybetmiyoruz. Balık geç olacak ama muhakkak olacak.” ifadelerini kullandı.

Kentte hamsinin kilosu 10-15, mezgitin 25-30, zargananın 40 ve sarı kanatın 50 liradan satılıyor.