Balıkçılar için zor sezon: Beklenen verim alınamadı

Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’de 1 Eylül 2025’te başlayan balık avı sezonunda, hamsi dışındaki türlerde beklenen düzeyde balıkla limanlara dönülmedi.
1 Limana demirlemek zorunda kaldılar
Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarının bulunduğu Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçıların hemen hemen tamamı, sezonun kapanmasına günler kala limana demirlemek zorunda kaldı.
Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçıların bir kısmı, kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.
2 "Bu sezon balıkçıların yüzünü güldürmedi"
Bartın Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özkan Beske, AA muhabirine, bu sezon balıkçıların yüzünün gülmediğini söyledi.
Gerek trol gerekse küçük ölçekli balıkçılar açısından sezonun sıkıntılı geçtiğini belirten Beske, "Deniz suyunun geç soğuması, aşırı avcılık gibi etkenler sezonun kötü geçmesine sebep oldu. Hamsi konusunda biraz iyiydi ama dip avcılarımız pek iş yapamadı. Yine son aylarda etkilenen mazot fiyatlarındaki dalgalanmadan da balıkçılar nasibini aldı." dedi.
Beske, özellikle palamut, çinekop ve lüferden umduklarını bulamadıklarını aktararak, "Yine balıkçılarımız barbun, mezgite umut bağlamıştı ama hava şartlarından dolayı bunlar da olmadı. O yüzden balıkçılar bu sezon nasibini alamadı. Umudumuz bir sonraki sezonda." diye konuştu.
3 "Her balık çeşidinde kıtlık yaşıyoruz"
Amasra'da yaklaşık 10 yıldır balıkçılık yapan Ömer Darçın da her balık çeşidinde kıtlık yaşadıklarını ve istedikleri verimi alamadıklarını anlatarak, "Özellikle mezgit, barbun çok azdı. Kötü bir sezon geçirdik. Bundan sonra dalyan balıkçılığına başlarız, bir taraftan da teknelerimizin, ağlarımızın bakımını yaparız." şeklinde konuştu.
4 Genel av yasağı öncesi son seferler
Türkiye'de balıkçılık faaliyetlerinin yoğun yürütüldüğü merkezlerden Kocaeli'de büyük teknelerle denize açılan balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak genel av yasağı öncesi son seferlerini yapıyor.
Marmara Denizi'nde Karamürsel Ereğli, Karadeniz'de ise Kefken ve Bağırganlı bölgelerinde yoğunlaşan avcılık faaliyetlerinde, büyük ölçekli tekneler yavaş yavaş ağlarını toplamaya başladı.
5 "Hamsinin bol, palamudun az olduğu bir sezon geçirdik"
Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ali Sarı, il genelinde yaklaşık 450 tekne olduğunu bildirdi.
Hamsinin bol, palamudun az olduğu bir sezon geçirdiklerine değinen Sarı, sezon başındaki hamsi bolluğunun giderek azaldığını, Marmara Denizi’ne açılan balıkçıların zor bir sezon geçirdiğini kaydetti.
Sarı, küçük ölçekli balıkçıların 15 Nisan'dan sonra da av yapmaya devam edeceğini anımsatarak, "İnşallah 15 Nisan'dan sonra tekir, mezgit, istavrit balığı başlayacak. Küçük balıkçılarımız ellerinden geldiği kadar tuttukları balıkları, vatandaşımıza sunacaklar." dedi.