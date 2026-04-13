Balıkçılar için zor sezon: Beklenen verim alınamadı

Bartın Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özkan Beske, AA muhabirine, bu sezon balıkçıların yüzünün gülmediğini söyledi.

Gerek trol gerekse küçük ölçekli balıkçılar açısından sezonun sıkıntılı geçtiğini belirten Beske, "Deniz suyunun geç soğuması, aşırı avcılık gibi etkenler sezonun kötü geçmesine sebep oldu. Hamsi konusunda biraz iyiydi ama dip avcılarımız pek iş yapamadı. Yine son aylarda etkilenen mazot fiyatlarındaki dalgalanmadan da balıkçılar nasibini aldı." dedi.

Beske, özellikle palamut, çinekop ve lüferden umduklarını bulamadıklarını aktararak, "Yine balıkçılarımız barbun, mezgite umut bağlamıştı ama hava şartlarından dolayı bunlar da olmadı. O yüzden balıkçılar bu sezon nasibini alamadı. Umudumuz bir sonraki sezonda." diye konuştu.