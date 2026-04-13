Maxus DELIVER 7 L1H1, 1.299.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC bünyesindeki Maxus, Türkiye’deki ürün gamını yeni seçeneklerle çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda markanın konfor, performans ve verimliliği birleştiren modeli DELIVER 7, yoğun şehir içi kullanımına özel yeni L1H1 Panelvan versiyonuyla yollara çıkıyor. 6,3 metreküplük yükleme hacmi sunan Maxus DELIVER 7 L1H1, lansmana özel 1.299.000 TL anahtar teslim satış fiyatı ile tüketicilerin beğenisine sunuldu. İddialı model, fiyat ayrıcalığının yanı sıra 500.000 TL 9 ay 0 faizli ticari kredi avantajıyla da fark yaratıyor.

Çeşitli kullanım ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla tasarlanan Maxus DELIVER 7 L1H1, ideal boyutlarıyla özellikle şehir içi kullanıma tam uyum sağlıyor. Yeni model, 166 HP güç ve 390 Nm tork üreten 2.0L turbo dizel motoru ile sunduğu benzersiz performansın yanı sıra, şık tasarımı, kaliteli ve dayanıklı malzemelerle tasarlanan iç mekânı, benzersiz konforu, üstün güvenliği ve yüksek verimliliği sayesinde hem şehir içi hem de şehirlerarası yolculuklarda ideal bir model olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte DELIVER 7 L1H1, güç, dayanıklılık ve fonksiyonel yapısını da ön plana çıkaran modern ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. LED farları ve arka stop lambaları sağlam ve dinamik görünümünü tamamlıyor. Yolcu tarafındaki kayar kapı ve 180 dereceye kadar açılabilen arka kapılar, yükleme alanına kolayca erişmeyi sağlıyor.

