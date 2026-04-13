1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs üniversiteler tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir zaman kala resmi tatil olup olmadığına dair araştırmalar da başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil takvimi içerisinde yer almaktadır.
Nisan ayının ortasından itibaren planlarını şekillendirenler için 1 Mayıs takvimi oldukça avantajlı bir tablo sunuyor. 1 Mayıs 2026'nın Cuma gününe denk gelmesi, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri çalışmayanlar için haftayı erken kapatma fırsatı doğurdu.
3 Günlük Bahar Tatili Fırsatı
1 Mayıs'ın haftanın son iş gününe rastlaması, resmi tatilin hafta sonuyla kesintisiz birleşmesini sağlıyor:
Tatil Süresi: 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar.
Kimleri Kapsıyor? Kamu çalışanları, öğrenciler ve hafta sonu tatili olan özel sektör çalışanları bu 3 günlük süreci dinlenerek veya kısa seyahatler planlayarak değerlendirebilecek.
Resmi Kurumların Durumu
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yasal bir tatil olduğu için Cuma günü şu kurumlar kapalı olacak:
Bankalar ve Borsa İstanbul
Okullar ve Üniversiteler
Valilikler, Kaymakamlıklar ve Noterler
Aile Sağlığı Merkezleri (Hastanelerin acil servisleri açık kalacaktır)