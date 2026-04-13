1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs üniversiteler tatil mi?

Nisan ayının ortasından itibaren planlarını şekillendirenler için 1 Mayıs takvimi oldukça avantajlı bir tablo sunuyor. 1 Mayıs 2026'nın Cuma gününe denk gelmesi, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri çalışmayanlar için haftayı erken kapatma fırsatı doğurdu.

3 Günlük Bahar Tatili Fırsatı

1 Mayıs'ın haftanın son iş gününe rastlaması, resmi tatilin hafta sonuyla kesintisiz birleşmesini sağlıyor:

Tatil Süresi: 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar.

Kimleri Kapsıyor? Kamu çalışanları, öğrenciler ve hafta sonu tatili olan özel sektör çalışanları bu 3 günlük süreci dinlenerek veya kısa seyahatler planlayarak değerlendirebilecek.