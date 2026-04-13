1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs üniversiteler tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil takvimi içerisinde yer almaktadır. Peki 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs üniversiteler tatil mi?

Ekonomist
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir zaman kala resmi tatil olup olmadığına dair araştırmalar da başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil takvimi içerisinde yer almaktadır. 

Nisan ayının ortasından itibaren planlarını şekillendirenler için 1 Mayıs takvimi oldukça avantajlı bir tablo sunuyor. 1 Mayıs 2026'nın Cuma gününe denk gelmesi, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri çalışmayanlar için haftayı erken kapatma fırsatı doğurdu.

3 Günlük Bahar Tatili Fırsatı

1 Mayıs'ın haftanın son iş gününe rastlaması, resmi tatilin hafta sonuyla kesintisiz birleşmesini sağlıyor:

Tatil Süresi: 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar.

Kimleri Kapsıyor? Kamu çalışanları, öğrenciler ve hafta sonu tatili olan özel sektör çalışanları bu 3 günlük süreci dinlenerek veya kısa seyahatler planlayarak değerlendirebilecek.

Resmi Kurumların Durumu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yasal bir tatil olduğu için Cuma günü şu kurumlar kapalı olacak:

Bankalar ve Borsa İstanbul

Okullar ve Üniversiteler

Valilikler, Kaymakamlıklar ve Noterler

Aile Sağlığı Merkezleri (Hastanelerin acil servisleri açık kalacaktır)

 

 

Çalışanlar İçin Önemli Not

Özel sektörde faaliyet gösteren ve 1 Mayıs Cuma günü iş başı yapması gereken çalışanlar için İş Kanunu devreye giriyor. Bu tarihte çalışanlara tam bir günlük ek yevmiye (fazla mesai ücreti) ödenmesi yasal bir zorunluluktur.
