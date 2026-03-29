Türk şirketler küresel büyüme atağında

Uzun vadeli büyüme hedefleri koyan markalar, var oldukları ülkelerde derinleşirken yeni pazarlara girmek için fırsat kolluyor.
Ne dört yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşı ne de birinci ayını dolduran ABD/İsrail-İran savaşı, Türk markalarının küresel büyüme planlarını durdurabiliyor. Hazır giyimden mobilyaya, kozmetikten yeme içmeye kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türk şirketleri, tüm belirsizliklere rağmen yurt dışı büyümesini sürdürüyor. Her biri kendi dinamiklerine sahip olsa da bu markaların ortak noktası, küresel pazarlarda kalıcı bir yer edinme kararlılığı. Coğrafi çeşitlenme ihtiyacı, döviz bazlı gelir yaratma isteği ve uzun vadeli marka konumlandırması hedefiyle yola çıkan şirketler, bugün Çin’den ABD’ye, Kazakistan’dan Gana’ya uzanan geniş bir coğrafyada büyümeye devam ediyor.