Baraj doluluk oranları: Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranı kaç oldu?

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yağışlı hava dalgası, üç büyükşehrin su rezervlerine can suyu oldu. 30 Mart 2026 tarihli güncel verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir'deki barajların doluluk oranları ve öne çıkan detaylar şu şekildedir:
İstanbul Baraj Doluluk Oranları (İSKİ)
İstanbul'da barajların genel doluluk oranı %58,03 seviyesine yükselerek kritik eşiği aşmış durumda.
En Dolu Baraj: Elmalı Barajı (%100) tam kapasiteye ulaşırken, Istrancalar da bu seviyeye çok yakın seyrediyor.
Öne Çıkanlar: Alibey Barajı %52,75 seviyesine ulaşırken, kentin en düşük su seviyesine sahip barajı %30,64 ile Pabuçdere oldu.
Genel Durum: Bahar yağışları sayesinde İstanbul'un su rezervleri son ayların en yüksek seviyelerini gördü.
Ankara Baraj Doluluk Oranları (ASKİ)
Ankara'da barajların toplam doluluk oranı %35,59 olarak kaydedilirken, kullanılabilir su miktarını ifade eden aktif doluluk oranı %23,63 seviyesinde.
Tam Kapasite: Kesikköprü ve Kargalı barajları %100 doluluk oranına ulaştı.
Düşük Seviyeler: Çamlıdere, Peçenek ve Türkşerefli barajlarında su seviyeleri hala beklenen düzeyin altında kalarak dikkat çekiyor.
Analiz: Başkentte yağışlar etkili olsa da, geniş havzalı barajların dolması için kar erimeleri ve sürekli yağışlar kritik önemini koruyor.
İzmir Baraj Doluluk Oranları (İZSU)
İzmir, üç büyükşehir arasında genel doluluk oranı bakımından en iyi durumda olan il olarak öne çıkıyor. İl genelindeki barajların ortalama doluluğu %65 civarında seyrediyor.
Ürkmez Barajı: %97,96 ile doluluğun zirvesinde.
Balçova Barajı: %93,77 seviyesiyle İzmir'in su ihtiyacına büyük katkı sağlıyor.
Diğer Oranlar: Alaçatı Kutlu Aktaş %68,06, kentin ana su kaynağı olan Tahtalı Barajı ise %40,69 seviyesinde.
Kritik Nokta: Gördes Barajı %28,31 ile İzmir genelinde en düşük doluluğa sahip baraj olarak kaydedildi.