Baraj doluluk oranları: Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranı kaç oldu?

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yağışlı hava dalgası, üç büyükşehrin su rezervlerine can suyu oldu. 30 Mart 2026 tarihli güncel verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir'deki barajların doluluk oranları ve öne çıkan detaylar şu şekildedir:

İstanbul Baraj Doluluk Oranları (İSKİ)

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı %58,03 seviyesine yükselerek kritik eşiği aşmış durumda.

En Dolu Baraj: Elmalı Barajı (%100) tam kapasiteye ulaşırken, Istrancalar da bu seviyeye çok yakın seyrediyor.

Öne Çıkanlar: Alibey Barajı %52,75 seviyesine ulaşırken, kentin en düşük su seviyesine sahip barajı %30,64 ile Pabuçdere oldu.

Genel Durum: Bahar yağışları sayesinde İstanbul'un su rezervleri son ayların en yüksek seviyelerini gördü.