200 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos’a göre Amazon’un başarısında yaratıcılığın ve çok çalışmanın dışında bir etken daha var: Şans. Peki, Hüsnü Özyeğin’den Abdülkadir Konukoğlu’na iş dünyasının liderlerini bugüne taşıyan en büyük şansları nelerdi?

Elbette ki sıkı ve özverili çalışmak başarının önemli anahtarlarından biri. Ancak Jeff Bezos gibi tüm dünyayı etkileyen liderler, “şans” faktörünün de çok önemli olduğuna inanıyor. Bu şans kimi zaman Abdulkadir Konukoğlu gibi sanayici bir ailenin ferdi olmak şeklinde tezahür ederken kimi zaman da Hülya Gedik’te olduğu gibi babasının vizyonuyla kendini gösteriyor ya da “Her açıdan kendimi çok şanslı görüyorum” diyen Hüsnü Özyeğin’in Mehmet Emin Karamehmet ile daha 10 yaşında tanışmasıyla ortaya çıkıyor.

Capital Dergisi’nden Nil Dumansızoğlu, iş dünyasının başarılı yöneticilerine ‘en büyük şanslarını’ sordu. İşte liderleri bugüne taşıyan “şanslar”…

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