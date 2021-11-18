Atagün, önceki işinde maaşının iyi olduğunu belirterek, “O maaşı aldığım zaman güzel bir yaşantım yoktu. Sürekli denizin üstündesin. İnsanlardan uzaksın ve farklı ülkelere gidiyorsun. Güzel ama belli bir süre sonra bu sıkıcı gelebiliyor. Ben burada ailecek ekmek paramı kazandıktan sonra 9-10 bin dolar maaşın da bir önemi kalmıyor.” diye konuştu.

Tesisi, insanların dinlenip şehrin yorgunluğunu atmalarını sağlamak için açtıklarını ifade eden Atagün, şunları kaydetti: