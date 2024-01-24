BAT Türkiye'ye 'En İyi İşveren' ödülü

Global bağımsız araştırma kuruluşu Top Employers Institute tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “En İyi İşverenler” araştırmasının 2023 sonuçları açıklandı. Dünyanın 121 farklı ülkesinden 2300 işverenin dahil edildiği araştırmada şirketler, insan stratejisi, yetenek kazanımı, öğrenme ve gelişim, çeşitlilik ve katılım, iş gücü planlaması, organizasyonel gelişim, çalışan katılımı ve refahı gibi değerlendirmelerden geçti. Jüri değerlendirmesinden geçerek en iyiler listesinde zirveye yerleşen BAT Türkiye, birinciliğe layık görüldü. BAT aynı zamanda 2023 yılında da Top Employer Institute tarafından Global En İyi İşveren sertifikasıyla taçlandırılan 15 şirketten biri oldu.

TÜRKİYE’NİN BİRİNCİSİ BAT, AYNI ZAMANDA AVRUPA VE GLOBALDE DE LİSTEYE GİRDİ

‘Daha İyi Bir Gelecek’ stratejisiyle değer yaratmayı hedefleyen BAT, Global, Avrupa ve Türkiye’de listeye girdi. BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yetenek, Kültür & Kapsayıcılık Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, BAT Türkiye olarak ülkemizin “En İyi İşvereni” seçilmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Elde ettiğimiz bu başarının altında yatan en büyük etkenlerin, çalışanlarımızın kendilerini keşfetmeleri için sağladığımız öncelik ve olanaklarla birlikte aynı zamanda kariyer gelişimlerine ve mutluluklarına verdiğimiz önem olduğunu düşünüyoruz. Diğer yandan, çeşitlilik ve kapsayıcılık önceliklerimiz arasında yer alıyor. Farklı ülkeleri ve kültürleri, farklı sektörlerden bambaşka bakış açılarını bünyemize dahil ederek, fark yaratan çalışmalara imza atıyoruz.” dedi.

BAT Türkiye’nin son derece gelişmiş insan kaynakları stratejilerine ve uygulamalarına sahip olduğunun altını çizen Güliz Dalaman Yakmacı, Türkiye’de ve globalde elde ettiğimiz başarımızın devamı ve çalışanlarımızın mutluluğu için önümüzdeki dönemde stratejiler geliştirmeye odaklanacak ve uygulamaya devam edeceğiz. Çalışanlarının değerli fikirleriyle büyüyen bir şirket olarak; cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık, wellbeing, sürdürülebilirlik ve çevre konuları başta olmak üzere, insana ve dünyaya değer kattığına inandığımız projelerimizi, 2024 yılında da hayata geçirecek olmanın heyecanı içindeyiz.” dedi.