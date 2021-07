Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 3 şehirde 3 kişide Delta Plus varyantı görüldüğünü söyledi. Delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili sorular üzerine Koca, “Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara’da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284’lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30’u buldu” yanıtını verdi. Bakan Koca, bunların birbiriyle temas eden gruplar olmadığını söyledi.

TRT Haber’e konuşan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ise Delta varyantına K417 mutasyonunun eklenmesiyle Delta Plus varyantının oluştuğunu belirtiyor:

“Delta varyantı akciğer hücrelerine daha sıkı yapışan, diken proteinlerine sahip bir varyant. Durum böyle olunca daha bulaştırıcı bir vaziyet alıyor. İngiltere’de gözlenen ve geçtiğimiz kış aylarında önemli bir problemimiz olan Alfa varyantına göre Delta varyantının yüzde 40 ile 60 arasında daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Şu anda haziran ayından bu yana İngiltere’de Rusya’da artan vakalardan bu varyantı sorumlu tutabiliriz.”

AŞI, MASKE, MESAFE

Kayıpmaz, yeni varyantlara karşı aşılamada toplumsal bağışıklığı işaret ediyor:

“Aşı sadece diğer varyantlara karşı değil Delta varyantına karşı da etkili. Yaygın biçimde aşının yapılıyor olması yeni varyantların öne çıkmasına da engel olacaktır. Aşılansak dahi maske, mesafe kuralına toplumsal bağışıklık kazanıncaya kadar devam etmeliyiz.”

KİŞİSEL TEDBİRLERE ÖNEM VERİLMELİ

Kısıtlamaların kalkmasının ardından bireysel tedbirlerin gevşediğine dikkat çeken Kayıpmaz, yeni bir dalgaya karşın maske-mesafe kuralının aksatılmaması uyarısı yaptı:

“Aşı hakkı tanınmış 18 yaşın üstündeki bireylerin, bireysel sağlıkları için değil, sevdiklerinin sağlıklarını ve toplumun sağlığını düşünerek bu aşı sürecine katkıda bulunmaları gerekiyor. Gevşeyen kısıtlamalarla birlikte bizim bireysel tedbirlere önem vermemizin zamanı geldi artık. Salgında zaten 15-16 aydır esnafımız çok sıkıntılı durumda. Kapatmalarla, kısıtlamalarla gidemezsiniz. Dünyadaki diğer ülkelerde de kısıtlamaların kaldırılması söz konusu. Kalabalık ortamlarda biz yine maskemize, mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat etmeliyiz. Bunları sağlarsak ve zamanı geldiğin aşılarımızı olursak Delta varyantı ve diğer oluşabilecek varyantlarla mücadelemiz kolay olacak.”