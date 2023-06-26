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Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde arife ve Kurban Bayramı'nın 2. günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

26 Haziran 2023 | 16:58
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Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Bayramın 1. günü bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, bayramın 2. günü olan 29 Haziran Perşembe günü İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bayramın 3. günü Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, bayramın son gününde ise bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava beklendiği belirtildi.

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