Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli mi?

Ramazan Bayramı yaklaşırken köprü ve otoyollarda uygulanacak ücret düzenlemesi merak konusu oldu. Bu sene bayram, 19-22 Mart 2026 tarihleri arasında idrak edilecek. Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi güzergahları kullanacak sürücüler için ücret uygulamasına ilişkin detaylar resmi gazetede yayımlanarak netleşti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 2026 yılı Ramazan Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçiş ücreti alınmayacak. Ücretsiz geçiş uygulaması, 19 Mart Perşembe (Arefe) günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 22 Mart Pazar günü saat 24.00’e kadar kesintisiz devam edecek.
Sürücülerin bayram trafiğinde dikkat etmesi gereken temel noktalar şunlardır:
Ücretsiz Geçiş Kapsamındaki Köprü ve Yollar
Karar kapsamında yalnızca KGM tarafından işletilen; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bu kuruma bağlı tüm otoyollardan ücretsiz faydalanılabilecek.
Ücretli Kalacak Güzergahlar (Yap-İşlet-Devret)
Özel şirketler tarafından işletilen "Yap-İşlet-Devret" projeleri bu muafiyetin dışında tutuluyor. Dolayısıyla bayram süresince şu güzergahlarda standart ücret tarifesi uygulanmaya devam edecek:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)
Osmangazi Köprüsü
1915 Çanakkale Köprüsü
Avrasya Tüneli
Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu
Şehir İçi Ulaşım Desteği Resmi Gazete’deki karar aynı zamanda şehir içi raylı sistemleri de kapsıyor. 20 Mart Cuma (Bayramın 1. Günü) saat 00.00'dan itibaren; Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu gibi hatlar pazar gecesine kadar ücretsiz hizmet verecek.