Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli mi?

Ücretli Kalacak Güzergahlar (Yap-İşlet-Devret)

Özel şirketler tarafından işletilen "Yap-İşlet-Devret" projeleri bu muafiyetin dışında tutuluyor. Dolayısıyla bayram süresince şu güzergahlarda standart ücret tarifesi uygulanmaya devam edecek:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

Osmangazi Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü

Avrasya Tüneli

Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu

Şehir İçi Ulaşım Desteği Resmi Gazete’deki karar aynı zamanda şehir içi raylı sistemleri de kapsıyor. 20 Mart Cuma (Bayramın 1. Günü) saat 00.00'dan itibaren; Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu gibi hatlar pazar gecesine kadar ücretsiz hizmet verecek.