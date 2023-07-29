Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 29 Temmuz elektrik kesintisi programı

BEDAŞ 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri açıkladı.

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz. İşte o mahalle ve ilçeler...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17