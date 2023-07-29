ARA
Bist 100
7067,28
3,08%
Bist 100
Dolar/TL
26,9025
-0,1892%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6422
0,1777%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1019
0,3744%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1694,66
0,51%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 29 Temmuz elektrik kesintisi programı

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 29 Temmuz elektrik kesintisi programı

BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağını duyurdu. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Temmuz elektrik kesintisi programı...

29 Temmuz 2023 | 10:39
Son Güncellenme: 29 Temmuz 2023 | 11:06
0
Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 29 Temmuz elektrik kesintisi programı

BEDAŞ 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri açıkladı. 
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.  İşte o mahalle ve ilçeler...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0
  • ALTIN GRAM - TL 1694,66 0,51%
  • ALTIN ONS 1959,29 0,7%
  • BIST 100 7067,28 3,08%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9025 -0,1892%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6422 0,1777%
  • EURO/USD 1,1019 0,3744%
  • INGILIZ STERLINI 1,2851 0,43178%
  • JAPON YENI 141,171 1,204%
  • KANADA DOLARI 1,32534 0,22194%
  • RUS RUBLESI 92,06 1,4994%
Günün En Çok Okunanları
Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne?
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Türkiye, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonunun 6. büyük ortağı oldu
Türkiye, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonunun 6. büyük ortağı oldu
Enerjisa Enerji, Eşarj'ın tamamını satın aldı
Enerjisa Enerji, Eşarj'ın tamamını satın aldı
Türkiye'nin risk primi yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin risk primi yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesinde
Kemer'deki orman yangını 4. günde kontrol altına alındı
Kemer'deki orman yangını 4. günde kontrol altına alındı
BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler
BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler
Ek MTV ödemeyen aracını satamayacak
GERİ
İLERİ
Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne?
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Türkiye, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonunun 6. büyük ortağı oldu
Enerjisa Enerji, Eşarj'ın tamamını satın aldı
Türkiye'nin risk primi yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesinde
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Türkiye, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonunun 6. büyük ortağı oldu
Enerjisa Enerji, Eşarj'ın tamamını satın aldı
Türkiye'nin risk primi yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesinde
Kemer'deki orman yangını 4. günde kontrol altına alındı
Türkiye, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonunun 6. büyük ortağı oldu
Enerjisa Enerji, Eşarj'ın tamamını satın aldı
Türkiye'nin risk primi yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesinde
Kemer'deki orman yangını 4. günde kontrol altına alındı
BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL