İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüse karşı tedbirler kapsamında yayınladığı yeni genelgeye göre berber, kuaför ve güzellik salonlarının faaliyetleri bu akşam 18.00 itibarıyla geçici olarak durdurulacak.

İçişleri Bakanlığı’nın twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:

⚠️ DUYURU ⚠️

Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen Koronavirüs Tedbirleri Konulu Ek Genelge kapsamında Berber,

Kuaför,

Güzellik merkezlerinin faaliyetleri

21 Mart Cumartesi (Bugün)

saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak ❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 21, 2020

TARIM BAKANLIĞI’NDAN MANGAL YASAĞI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bugün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığa park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere ve sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli, “Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır.” ifadelerini kullandı.