İtalya’da yeni tip koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı neden bu kadar yüksek? Konunun uzmanları ve yakın tanıkların yorumları pek çok noktada kesişiyor… İtalya’nın koronavirüse karşı geç ve yetersiz önlem alması, ülke nüfusunun oldukça yaşlı olması ilk göze çarpan yorumlar. Oxford araştırmacılarına göre kırsalda büyükkanne ve büyükbabalarının ziyarete giden gençler virüsün yayılma hızını şiddetlendirmiş olabilir.

Dün akşam NTV canlı yayınına bağlanan Milano muhabiri Şeyda Canepa dikkat çekici bilgiler verdi.

Önce Singapur örneğine değinen Canepa, “Singapur’da can kaybının az olmasının en büyük nedenlerinden biri; geçmiş yıllarda yaşadıkları Sars vakalarından dolayı antremanlılar. Çin’de vakalar ortaya çıkınca hemen acil önlemler aldılar. İlk hastaların hemen harekat haritaları çıkartıldı, kimlerle temas ettilerse bulup izole ettiler.Disiplinli davranışları bu hastalığın kısa sürede kontrol altına alınmasında en büyük etken” diyor.

NEDEN İTALYA’DA VAKA SAYISI YÜKSEK?

İtalya’daki durumu ise şöyle yorumluyor: “Neden? Çünkü İtalya ilk vakalar görüldüğü zaman önlem almakta hükümet bazında da gecikti, İtalyan vatandaşları da özellikle sokağa çıkma konusunda kurallara uymadı. Dünyadaki yayın organlarında evlerden askerlerin yardımıyla başka şehirlere götürülen tabutları hepimizi gördük”

ATALANTA’NIN ZAFERİNİ KUTLARKEN Mİ YAYILDI?

Canepa, İtalya’da uzmanların konuştuğu bir başka senaryoyu da şöyle paylaşıyor:

“Bergamo kentinde bu kadar vaka olmasının nedenleriden biri San Siro stadyumunda Atalanta ile Valencia ile oynanan maçtan 1 ay sonra ortaya çıktı. Maç sonu kutlama yapan Bergamolu taraftarların yakın temas içinde olması. Kolektif bir coşku kısa bir süre içinde kolektif bir yasa döndü”

UEFA Şampiyonalar Ligi kapsamında İtalya’da 19 Şubat’ta Atalanta ile Valencia, San Siro’da karşılaşmış maçı Atalanta 4-1 kazanmıştı. Milano Bergamo’ya oldukça yakın. İtalya’da yaşanan ölümlerin büyük bölümü Lombardia bölgesinden. Lombardia’da yer alan Bergamo çok sayıda can kaybıyla salgının merkez üslerinden oldu.Valencia kısa bir süre önce yaptığı açıklamada takımın yüzde 35’inde Corona Virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmuş; o maç sonrası bölgenin virüs açısından riskli noktalar arasına girdiğini, kulüpte görülen Corona Virüs oranının yüksekliğini buna bağladıklarını duyurmuştu.

SOKAĞA ÇIKMAYIN SÖZÜ CİDDİYE ALINMADI

Cenepa şöyle devam ediyor: “Sokağa çıkmayın denilince bu ciddiye alınmadı. İtalyada bunun sonuçlarını görüyoruz

MİLANO’DA HAYAT YOK

Milano’da hayat yok. Eczaneler ve gıda temin eden yerler dışında her yer kapalı. Sokaklar bomboş. İtalya’daki kentlerden farklı olarak burada tamamen hayat durmuş durumda. Burada gerçekten çok az insan sokağa çıkıyor. Yine de buna rağmen sokaklarda devriye gezen güvenlik güçleri, bir çok kişiye ceza kesti; keyfi nedenlerden sokağa çıktıkları için. Şu anda hastanelerde çok büyük yoğunluk var. Dünden itibaren durum iyice ağırlaştı, hastanelerde yer kalmadı. Seyyar bir hastane inşa ediliyor.

ACİL VAKA DIŞINDA HASTA KABUL EDİLMİYOR

Yoğun bakımdaki Korona virüs hastalıklarının dışında zaten her iki İtalyandan birinde kronik hastalık var, yaşlı bir ülke burası. Yüksek tansiyon, diyabet… Bunların kontrolden geçirilmesi lazım ama acil vakalar dışında hastalar kabul edilmiyor. Hatta kanser hastalarına bile acil durumlar dışında gelmeyin deniliyor. Durum o nedenle çok ciddi.

16 BİN KİŞİLİK KASABADA NELER OLDU?

İtalya ile ilgili birkaç başka dikkat çeken analizi Prof. Dr. Michelangelo Guida (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi) AA için yapmıştı. (İtalya’da Koronavirüs Travması)

Virüsün merkez üslerinden birinin Milano yakınlarında, 16 bin sakini olan Codogna kasabası olduğunu belirten Guida “Enteresan olan, virüsün sadece 16 bin sakini olan Codogno’ya nasıl vardığının bugüne dek anlaşılamamış olmasıdır. Bununla birlikte, tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan Codogno’nun, sakin bir kasaba olmasına rağmen bu epideminin merkezi olması şaşırtıcı görülmemeli. Kuzey İtalyalılar, nüfusu az ve yeşili bol yerleşimlerde yaşayıp ulaşım imkânlarını kullanarak, her gün çalışma ve eğitim için çevredeki büyük şehirlere gidip gelirler” diyor.

VİRÜS NEDEN İTALYA’DA ÇOK YAYILDI?

Neden İtalya’daki vaka sayısı Çin’le çok daha yoğun ilişkileri olan Japonya’dan bile daha fazla? Diyen Guida’nın işaret ettiği satırbaşları şöyle:

Bu sebeplerden biri İtalya’nın yaşlı bir nüfusa sahip olması. Maalesef Kovid-19 virüsü bağışıklık sistemi daha zayıf olan ve halihazırda başka hastalıklardan muzdarip yaşlıları doğal olarak daha çok etkiliyor. 2015 yılında ülkenin 65 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 22’ye yakınken, 14 yaş altı nüfusu ise sadece yüzde 14’tü.

Vakaların fazlalığının sebeplerinden biri de elbette tedbirlerin geç alınmış olmasıdır. Örneğin Türkiye’de İtalya ile bütün uçuşlar 29 Şubat tarihinde durdurulmasına rağmen, İtalya Çin uçuşlarını ancak sonraki gün durdurdu. Buna rağmen, AB’nin başka bir ülkesinde alınmayan bu tedbir ciddi polemiklere yol açtı. Bazı uzmanlara göre, uçuşlar durdurulmadan önceki haftalarda Çin’den veya epideminin görüldüğü diğer ülkelerden gelen herkesin kendi evinde karantinaya alınması ve sağlık personeli tarafından müşahede altında tutulması gerekiyordu. Fakat bu yapılmadı. Bununla beraber unutulmamalı ki Çin, uluslararası turizme en çok para harcayan ülke. İtalya’ya gelen Çinli turist sayısı de sadece 2019 yılında 3,1 milyonu bulmuştu.

Sorunun büyümesinin nedeni olarak sayılabilecek bir başka problem de İtalya’daki sağlık sektörüdür. Avrupa ülkeleri arasında en düşük yatak sayısına sahip olan hastaneler İtalyan hastanelerdir. Her mahallede bulunan aile hekimlerine bakıldığında başarılı gibi görünse de sistem böyle bir krizin yönetilme sürecinde yetersiz kaldı.

Sokağa çıkma yasakları gündeme geldiği anda, gıda stoklarında bir sorun yaşanmadığı halde, ilk önce marketlere koşuldu. Kırmızı bölgeler artmaya başladıkça, memleketine dönmek isteyen vatandaşlar tren garları ve havaalanlarını doldurdular. Ciddi bir iç göçün yaşandığı ülkede, hemen ailelerinin yanına dönmek isteyen binlerce insanın etkisiyle, virüsün yayılma olasılığı arttı.

Tüm bu yaşananlara rağmen, ilk vakalardan sonra İtalya’nın aldığı tedbirlerin fazlaca çekingen olduğu düşünülüyor. İlk karantina kararları önemli olmakla birlikte, coğrafi kapsamının daha geniş olması bekleniyordu. Coğrafi kapsamın beklenenden dar tutulmasının sebebi, yetkililerin vatandaşlar arasında gereksiz bir panik havasının yayılmasını engellemek ve ekonomik etkileri en aza indirmek arzusuydu.

Unutmayalım ki Codogno, endüstri merkezi olan Milano ve 2018 yılında 12,1 milyon turisti misafir eden Venedik’in hemen yanı başında bulunuyor. Elbette bu bölgelerdeki yöneticilerin büyük bir kısmının ana muhalefet partisi Kuzey Ligi (Lega Nord) mensubu olması da karantinanın sınırlandırılması konusunda siyasi bir çekince doğurmuş olabilir.

Unutmayalım ki Codogno, endüstri merkezi olan Milano ve 2018 yılında 12,1 milyon turisti misafir eden Venedik’in hemen yanı başında bulunuyor. Elbette bu bölgelerdeki yöneticilerin büyük bir kısmının ana muhalefet partisi Kuzey Ligi (Lega Nord) mensubu olması da karantinanın sınırlandırılması konusunda siyasi bir çekince doğurmuş olabilir. Diğer taraftan, bazı uzmanlara göre, İtalya buzdağını ancak zirvesi yüzeye çıktıktan sonra fark edebildi. Yani olağan tedavilere cevap vermeyen ilk ağır vaka ortaya çıktıktan sonra Kovid-19 testleri uygulanmaya başlandı. Ayrıca pandeminin mevsim itibariyle griplerin yoğun olduğu bir döneme rast gelmesi de vaka artışları konusunda şüphe uyandırmamış, sadece Çin’den gelen hastalara özel bir protokol uygulanmıştı.