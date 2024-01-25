Beyaz eşyada ihracat düştü, iç pazar büyüdü

Yıllık 32.3 milyon adetlik üretim ve 23 milyon adetlik ihracat kapasitesiyle küresel pazarda önemli bir oyuncu olan Türkiye beyaz eşya sanayii 2023 yılında dış piyasalardaki daralmadan olumsuz etkilendi. Pazarda ihracat yüzde 10 azalırken iç pazar satışları yüzde 14 arttı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği ‘nin (TÜRKBESD) paylaştığı bilgilere göre 2023 yılında altı ana üründe ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yaklaşık 33 milyon adet olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında azalma gösterdi. Üretim miktarı da yüzde 1 azaldı. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük üretim üssü olarak öne çıkan sektör, 60 bini doğrudan olmak üzere, toplamda 600 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yıllık 32.3 milyon adetlik üretim ve 23 milyon adetlik ihracat kapasitesiyle beyaz eşya sanayi, küresel pazarda önemli bir oyuncu olma özelliğini koruyor.

İÇ SATIŞLAR ÖNEMİNİ KORUYACAK

İhracattaki düşüşü iç satışların dengeleyerek iç piyasanın kaldıraç etkisi yarattığı, böylece üretim ve istihdam yapısının korunabildiği değerlendirmesinde bulunan TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, “Tüm yıl boyunca devam eden dış piyasalardaki daralma ihracatımızdaki düşüşün en önemli sebebi oldu. İhracattaki düşüşü bu zamana kadar iç satışlar büyük oranda dengeledi. 2024 yılı için de küresel risklerin değişmeyeceği öngörüsü ile iç satışların son derece önemli olduğunu biliyoruz. Üretim ve istihdam seviyelerimizin korunması yine iç pazardan alınan güçle mümkün olacak” dedi.

Maliyet artışlarında eskiye göre iyileşme olsa da finansman maliyetindeki artışların beyaz eşya fiyatlarına olumsuz yansıdığına dikkat çeken Sığın, “Dayanıklı tüketim ürünlerinde üreticiler ölçek ekonomisiyle hareket ederek maliyetlerini düşürmeye çalıştı. Finansman maliyetlerinin artması, kurun eskisi kadar olmasa da artmaya devam etmesi gibi sebeplerin fiyatlara mutlaka etkisi olacaktır” dedi.

VERİMLİ ÜRÜNLERE GEÇİLMELİ

İç pazar dinamizminin vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Sığın, “Sektör olarak ülkemiz ve tüketicilerimiz için arzumuz, enerji verimli ürünlerin daha da yaygınlaşmasıdır. Bu sayede ülkemizin kaynakları korunurken tüketicilerimiz için de tasarruf imkanı doğacaktır” dedi.

Kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve komisyon oranlarının yükseltilmesi gibi uygulamalar, enerji verimli ürünlerin daha fazla tüketiciyle buluşmasına engel olduğuna dikkat çeken Sığın, “Oysa bu yeni nesil ürünlerin yaygınlaşması sadece sanayimizin varlığı ve sürekliliği için değil; ülkemizin ve tüketicilerimizin refahı için de büyük önem taşımaktadır. Bildiğiniz gibi ülkemizde beyaz eşya endüstrisi olarak AR-GE çalışmalarımız ve yatırımlarımızı her geçen gün artırarak tüketicilerimize enerji verimliliği yüksek ürünler sunuyoruz. Enerji verimli ürünlere geçişle 2030 yılına kadar buzdolaplarından yıllık yaklaşık 2.7 TWH, çamaşır makinelerinden yıllık 2,1 TWh bulaşık makinelerinden yıllık 1,2 TWh tasarruf bekleniyor. Yaptığımız hesaplamalara göre piyasada enerji verimli ürünlerin hakim olması durumunda Keban Barajı’nın 1 yıllık üretimine denk şekilde toplam 6 TWh’lık bir enerji tasarruf edilebilir” diye konuştu.

İHRACAT TEŞVİKLERİ GEREKLİ

Toplantıda ihracat pazarlarında sanayicilerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı “AB ve bağlantılı birçok pazarda da ihracatçılarımız özellikle Uzakdoğulu rakiplerine karşı çetin bir rekabet ortamı ile karşı karşıyadır. Bu bağlamda, ihracat teşviklerinin geliştirilerek devam etmesi son derece kritiktir” diye konuştu. Özkadı ayrıca, sınırda karbon düzenleme mekanizması (SKDM) kapsamında ilk raporlamanın 31 Ocak’ta olacağını hatırlatarak, ilerleyen süreçte SKDM’den muaf olmak için Türkiye’de de AB ile uyumlu bir Emisyon Ticaret Sistemi’nin tesisi ve toplanan gelirlerin yeşil dönüşüme aktarılmasının önemine işaret etti.

YASSI ÇELİKTE ANTİDAMPİNG SORUŞTURMASI

Sektörün önemli temel girdilerinden yassı çelik ürünleri ile ilgili olarak da TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz şunları söyledi: “Sektörümüzde kullanılan soğuk sac, sıcak yassı çelikten üretilmekte ve bu nedenle, sıcak yassı çelik ürünlerindeki herhangi bir değişim, sektörümüzü doğrudan etkilemekted Yakın tarihte Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli yassı sıcak çelik ürünlerine yönelik bir anti damping soruşturması başlatıldı. Bu soruşturmanın olası sonucunun; nihai ürün maliyetine, istihdam ve ihracat kayıplarına etkisini takip ediyoruz. TÜRKBESD olarak soruşturma sonucunun ihracat ve istihdam gibi önemli faktörler üzerinde etkili olabileceğini ve bu etkilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”

BAYİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMELİ

Yetkili servislerin önemine değinen TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, “Yetkili olmadığı halde yetkili servis gibi kendilerini tanıtan ve asıl amaçları dolandırıcılık olan kişiler nedeniyle çok sayıda tüketici mağduriyetine ve ürün kaybına şahit oluyoruz. Bu olumsuz durum ayrıca firmaların ticari itibarlarına ve marka değerlerine de zarar verebiliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından açılan Servis Bilgi Sistemi - SERBİS yetkili servislere ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde erişim sağlanması en doğru kaynak. www.servis.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden Türkiye’deki tüm kayıtlı yetkili servislere kolayca ulaşılabiliyor” diye konuştu.