ARA
DOLAR
42,34
0,07%
DOLAR
EURO
49,05
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
5532,61
0,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
10728,60
0,28%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Beyoğlu'ndaki kafe mühürlendi

Beyoğlu'nda yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı iddia edilen kahveyi içen müşterinin zehirlenmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Kahvenin yapıldığı iş yeri mühürlendi.


Beyoğlu'ndaki kafe mühürlendi

AA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğlen saatlerinde Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede A.Ö.T'nin (26) zehirlenerek hastaneye kaldırılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, E.Ö'nün (52) kızlarının işlettiği kafede şişelere deterjan koyduğu, A.Ö.T'nin içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı belirlendi.

Ekipler, kahveyi yapan M.A. (50) ile işletme sahibi S.N.Ö'yü (28) gözaltına aldı. İşletme mühürlenirken, hastaneye kaldırılan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, M.A'nın kahveyi yapması ve A.Ö.T'nin kafedeyken rahatsızlanması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL