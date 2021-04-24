ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullandı. Biden’ın sözlerinin ardından ekonomi yönetimi ve iş dünyasından da açıklamalar geldi:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: ABD Başkanı’nın 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesini kullanmasını kınıyoruz. Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı’nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Milletimizin şanlı tarihinde hiçbir zaman soykırım olmamıştır.Tarihi, yalanlarıyla lekelemeye çalışanlar hiçbir zaman gerçeğin peşinde olmadı. Konunun tarihçiler tarafından tartışılması, belgelerin açılması hiçbir zaman işlerine gelmedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yeryüzünde bulaşmadığı soykırım, katliam ve insanlık suçu kalmayan ABD’nin, Türkiye’ye söyleyebilecek sözü yoktur. Türkiye’nin dostluğunu kaybetmenin bedeli, tarihi gerçekleri siyasi saiklerle çarpıtarak bulmayı umduklarınızın çok üzerindedir.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: ABD Başkanı Biden’ın sözde ‘soykırım’ ifadesini büyük talihsizlik olarak görüyor ve şiddetle reddediyoruz. Siyasetçilerin tarihçi rolüne soyunmaları son derece yanlıştır. Bu ifade müttefiklik ile bağdaşmayan bir yaklaşımdır”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Türkiye-ABD ilişkileri bir grup radikal baskı grubunun tarihi çarpıtan ihtiraslarına feda edilemez. ABD yönetimi ilişkilerde telafisi zor sonuçları olacağını bilmelidir.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: ABD yönetimi tarafından tarihi gerçeklerden uzak bir niteleme ile ülkemizi ve milletimizi hedef alan temelsiz çirkin ithamları reddediyor, şiddetle kınıyoruz. Ne tarihimizde ne de milletimizin vicdanında yeri olmayan bu yakıştırmalar hiçbir şekilde kabul edilemez.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: ABD yönetiminin 1915 ile ilgili yaptığı sözde soykırım açıklaması tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Açıklamayı şiddetle kınıyor, konunun siyasilere değil tarihçilere bırakılması gerektiğine inanıyorum.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın: Hiçbir hukuki dayanağı olmamasına rağmen siyaseten 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir seçimde bulunmuştur. Bu karardan ötürü kendisini kınıyorum

TÜSİAD: ZAMANLAMASI DA GÖZDEN KAÇMAMALI

TÜSİAD açıklamasında, tarihi olayların, tarihçiler ve araştırmacılar tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, “ABD Başkanı Joe Biden’ın Osmanlı İmparatorluğu’nda 1915 Ermeni tehciri ve sonrasındaki trajik olayların yıl dönümünde soykırım ifadesini kullanmasını esefle kınıyoruz. Tarihi olayların siyasi beyanatlarla değil, tarihçiler ve araştırmacılar tarafından değerlendirilmesinin ve daha da önemlisi toplumlar arasında diyalog yoluyla ele alınmasının doğru olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklama, tarihsel hafızanın saydamlaşması, Dağlık Karabağ sorununda geçen yıl meydana gelen gelişmeler sonrasında Ermenistan ile Alican sınır kapısının açılmasını da içeren normalleşme potansiyeli, ABD ile birçok anlaşmazlığı barındıran ikili ilişkilerin geleceği ve transatlantik ittifakın ve bölgemizin istikrarı gibi konuların hiçbirine olumlu bir katkı sağlamayacak, ikili ve çok taraflı ilişkilerde yeni gerilimlere kapı aralayacaktır.” denildi.

Tarihsel olayların dönemsel siyasal ve jeopolitik dinamiklerin gereklerine göre sürekli yeniden değerlendirmeye tabi tutulması ve farklı stratejik önceliklere göre araçsallaştırılmasının, öncelikle bu olaylardan etkilenen halkların tarihsel kimliğine ve konuya muhatap devletlerin uzun vadeli çıkarlarına saygılı bir tutum olmadığı vurgulanan açıklamada, bu tür siyasi açıklamaların, konunun nesnel, çok boyutlu ve sağ duyulu bir şekilde tartışılmasını sağlayacak bir zeminin yaratılmasını da güçleştirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bunlar, toplumlar arasında uzlaşma arayışlarını zorlaştırıyor ve çözüme katkıda bulunmuyor. Beyaz Saray açıklamasının zamanlaması da gözden kaçmamalıdır. Aslında bu açıklama ve 2019 yılında Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından büyük çoğunluklarla onaylanan karar tasarıları, bu konunun ne kadar siyasallaştırıldığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Türk Amerikan ilişkilerinin bozulması ve biriken sorunlar neticesinde, Kongre ve ABD Yönetimi’nin, son kırk yıldır izledikleri tutumu değiştirerek menfi açıklamalarda bulunmaları kaygı vericidir. Bundan sonraki süreçte bölgedeki tüm toplumların barış, refah ve huzur içinde yaşaması için tüm tarafların katkıda bulunması, müttefik ve bölge ülkelerle ilişkilerin onarılması, sorunların diyalog ve diplomatik yumuşak gücün yeniden önceliklendirilmesi yoluyla çözümü, yapıcı bir gündemle ilişkilerin şekillendirilmesi ve sağduyunun öne çıkması büyük önem taşımaktadır.”