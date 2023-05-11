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Bilkent CYBERPARK, Kazakistan'a İş forumu çıkarması

Bilkent CYBERPARK, Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarının dış ticaret kapasitelerinin ve uluslararası rekabet düzeylerinin arttırılması vizyonu ile 25-28 Nisan 2023 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı ve Astana şehirlerinde Türkiye- Kazakistan İş Forumu’nu gerçekleştirdi.

11 Mayıs 2023 | 17:11
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Bilkent CYBERPARK, Kazakistan'a İş forumu çıkarması

İki kardeş ülke arasındaki iş birliğine ve ticaret hacmine katkı sağlanması hedeflenen Türkiye- Kazakistan İş Forumu’na, savunma sanayii, finansal teknolojiler, eğitim teknolojileri, kimlik doğrulama çözümleri, e-imza gibi çeşitli alanlarda çalışan 16 Türk firması katılım gösterdi. 2 gün Almatı ve 2 gün Astana şeklinde toplam 4 gün süren iş forumunda katılımcı Türk firmalarımız, Kazakistan’da yer alan firmalar, kamu kurum kuruluşlar ile 500’ün üzerinde birebir görüşme gerçekleştirdi. 

Türkiye- Kazakistan İş Forumu’nun Almatı programında açılış konuşmaları Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Almatı Dijitalleşme Ofisi Başkanı Bayan Konurbayev, Tech Garden CEO’su Baurzhan Kankin ve Türk- Kazak İş İnsanları Derneği Başkanı Anzor Gussenoz tarafından yapıldı. 25-26 Nisan tarihlerinde katılımcı firmaların talep ettikleri iş birlikleri ve ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan birebir görüşmeler ile devam etti. Ayrıca bölgede yer alan Turan Üniversitesi ve Al Farabi Üniversitesi de ziyaret edilerek üniversite – sanayii iş birliğine katkı sağlandı. 

Türkiye- Kazakistan İş Forumu’nun Astana Hub ev sahipliğinde devam eden 27 Nisan tarihli program açılışı Astana Hub CEO’su Magzhan Madiyev, Kazakistan Dijital Gelişim, İnovasyon ve Havacılık Endüstrisi Bakan Yardımcısı konuşmaları ile başladı. Katılımcı firmalar, Astana kamu ve özel sektörden kurum ve kuruluşlar ile stratejik partnerlik görüşmeleri gerçekleştirdiler. Türkiye Cumhuriyeti Nur- Sultan Büyükelçisi Mustafa Kapucu’nun makamında ziyareti ile devam eden İş Forumu’nda, katılımcı firmalar uluslararasılaşma hedefleri kapsamında önemli bağlantılar kurma fırsatı yakaladılar. Astana ve Almata’da toplamda 500’ün üzerinde gerçekleştirilen B2B görüşmeleri ile iki kardeş ülkenin güç birliğine hizmet edecek yüksek teknoloji odaklı iş birliği adımları atıldı. Astana basınının da yoğun ilgi gösterdiği İş Forumu, yarattığı etki ve katılımcı firmaların verdiği röportajlarla basında geniş yer buldu. 

 

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