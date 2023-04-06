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Biotrend Enerji’ye yeni CEO

Biotrend Enerji’de üst düzey bir atama gerçekleşti; Özgür Umut Eroğlu CEO unvanıyla yeni görevine başladı. Osman Nuri Vardı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

06 Nisan 2023 | 12:52
Son Güncellenme: 06 Nisan 2023 | 13:12
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Biotrend Enerji’ye yeni CEO

Biotrend Enerji’de gerçekleşen üst düzey atamaya göre; Özgür Umut Eroğlu CEO olarak atandı. 

Özgür Umut Eroğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’nde tamamladı. Enerji sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Eroğlu, kariyerinde Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya ve BDT ülkelerinde anahtar teslimi enerji santrali inşaatı başta olmak üzere, enerji ve ilgili yatırım projelerinde yaklaşık 6 milyar USD değerinde ve 25.000 MW’dan fazla enerji üretim projesinin geliştirilmesinde, yatırımında ve anahtar teslim yapımında rol aldı. 

Biotrend Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Vardı, CEO’luk görevini Özgür Umut Eroğlu’na devrederken üst düzey pozisyonları güçlendirerek yola devam ettiklerini ve Özgür Bey’in birikim ve tecrübesiyle şirketimizin kurumsallaşma süreçlerini daha ileri noktalara taşıyacağına olan inanç ve desteğinin tam olduğunu belirtti.

Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan: “Şirketimizin kurumsallaşma çalışmaları hızla devam ediyor. “

Biotrend Enerji’de gerçekleşen üst düzey atamayla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan, şirketin kurumsallaşmaya verdiği öneme işaret ederek, gerçekleşen atamanın önemini vurguladı. “Şirketimizin ayrılmaz bir parçası olan kurumsal sürdürülebilirlik kapsamında, Özgür Umut Eroğlu’nun Biotrend Enerji’ye uzun ömürlü ve önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum; kendisine hoş geldiniz diyorum.” şeklinde konuşan Doğan, Osman Nuri Vardı’nın Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine devam edeceğini vurgulayarak, “Yoğun emekleri ve desteğiyle Biotrend Enerji’nin bugünlere gelmesindeki önemli isimlerden biri olan değerli çalışma arkadaşım Osman Nuri Vardı’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

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